Łukaszenka próbuje nowych metod. Morawiecki o sytuacji na granicy z Białorusią

Zrobimy wszystko, by osoby, które zmarły na terytorium RP, to nie byli ludzie anonimowi. Ci, którzy przeżyli, są ratowani w polskich szpitalach – powiedział premier Mateusz Morawiecki, który w poniedziałek wziął udział w odprawie z dowództwem Straży Granicznej i szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim. Odnosząc się do trzech znalezionych przy granicy ciał szef rządu podkreślił, że Polska nie stanie się zakładnikiem strategii wschodnich reżimów. – Mamy do czynienia z akcją wyreżyserowaną w Mińsku i Moskwie – dodał.

Dyrektor OSW: Białoruś próbuje wywrzeć nacisk na UE Działania Białorusi na granicy z Polską to próba wywarcia nacisku na UE – ocenił dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Adam Eberhardt. Według niego... zobacz więcej

W niedzielę Straż Graniczna poinformowała, że w różnych miejscach po naszej stronie granicy znaleziono ciała trzech osób, które próbowały ją nielegalnie przekroczyć.



W poniedziałek na konferencji prasowej premier mówił, że z przeprowadzonej analizy sytuacji na granicy z Białorusią wynika jednoznacznie, że „mamy do czynienia ze zorganizowaną, masową akcją, która ma doprowadzić do destabilizacji sytuacji”. Dodał, że we wrześniu odnotowano 4 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy.





Trzy ciała na granicy z Białorusią

Odprawa premiera @MorawieckiM, ministra @Kaminski_M_ i komendanta głównego @Straz_Graniczna gen. dyw. SG Tomasza Pragi z komendantami Nadbużańskiego oraz Podlaskiego oddziału SG, dotycząca sytuacji na granicy z Białorusią. pic.twitter.com/SFMNzcm5x7 — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) September 20, 2021

#wieszwiecej Polub nas

Łukaszenka z Putinem ściągają kolejnych migrantów

źródło: TVP Info

– Bardzo tragiczne odkrycie. Doszło do tego, że co najmniej trzy osoby, które przekroczyły polską granicę, na skutek głównie hipotermii, wycieńczenia – zmarły – powiedział szef rządu.Podkreślił, że polskie służby starają się pomagać i ratować życie wszystkich osób, które przekroczyły polską granicę.W jego opinii mamy do czynienia z sytuacjami, które „w oczywisty sposób oznaczają zorganizowaną akcję Łukaszenki”. – Ma ona w sposób masowy zdestabilizować sytuację na granicy polsko-białoruskiej. W samym tylko wrześniu zidentyfikowaliśmy 4 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy – wyjaśnił.Jak przekazał,i jesteśmy pewni, że osoby z terytorium Białorusi są przewożone do nadgranicznych placówek białoruskiej straży granicznej, gdzie są instruowane i przewożone samochodami białoruskich funkcjonariuszy nad polską granicę.– Widać, że jest duża determinacja po stronie białoruskiej, po stronie rosyjskiej. Bo nikt chyba nie wierzy, że to samodzielna akcja Łukaszenki – ocenił.Podkreślił przy tym, że jego wyjątkowy niepokój budzi fakt, żeObecny na konferencji szef MSWiA Mariusz Błaszczak wyjaśnił, że Białoruś wprowadziła ruch bezwizowy m.in. z Pakistanem, Jordanią i krajami Afryki.