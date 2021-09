Strzelanina na uniwersytecie w Rosji, są ofiary śmiertelne. „Studenci skakali z okien” [WIDEO]

Strzelanina na uniwersytecie w Permie, mieście na Przeduralu w Rosji – donoszą media. Komitet Śledczy przekazał, że w ataku zginęło osiem osób, a kilkanaście zostało rannych. Napastnik – student – zaczął strzelać na kampusie uczelni, a potem wszedł do jednego z budynków.

MSW nie podało dokładnych danych, ale oświadczyło, że według wstępnych ocen są ofiary śmiertelne i osoby poszkodowane w strzelaninie.





reports of another school shooting in Russia; this time at Perm State University. Russian agencies say there are casualties. pic.twitter.com/jkeyGDLO05