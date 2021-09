Gliński o TVP Wilno: Będziemy wspierać instytucje zrzeszające Polaków za granicą [WIDEO]

Zawsze będziemy wspierać inicjatywy związane z funkcjonowaniem instytucji kultury, instytucji zrzeszających Polaków za granicą, jak i inicjatywy medialne – powiedział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podczas poniedziałkowej wizyty w Wilnie.

W poniedziałek wicepremier Piotr Gliński jest z wizytą w Wilnie, gdzie bierze udział w otwarciu rozbudowywanej części Domu Kultury Polskiej oraz w prezentacji planów budowy studia TVP Wilno.



Gliński zwrócił uwagę, że TVP Wilno to jedyny oddział telewizji polskiej za granicą. – Wiemy, że ta stacja się wspaniale rozwija. To część naszej większej stacji polonijnej, ale część bardzo ważna i bardzo dynamicznie rozwijająca się – powiedział.



– Zawsze będziemy wspierać inicjatywy związane z funkcjonowaniem instytucji kultury, instytucji zrzeszających Polaków za granicą, jak i inicjatywy medialne – zadeklarował. Jego zdaniem, „to bardzo ważne przesłanie, bo niesie ono możliwość dialogu, współpracy, rozmowy, czyli to wszystko, co jest podstawą funkcjonowania współczesnych demokracji i współczesnych wspólnot kulturowych i politycznych”.



Gliński „podziękował za dialog polsko–litewski i za współpracę, która jego zdaniem, „jest znacznie lepsza niż kiedyś”. – To dobrze, to jest bardzo pozytywny akcent, dobry dla obu naszych wspólnot politycznych – dla Polski i dla Litwy. To świadczy o wielkiej dojrzałości Polaków na Litwie, naszych instytucji – dodał.



– Na pewno wszystkich nas martwi sytuacja polityczna, międzynarodowa, na naszych granicach, ale optymistyczną informacją jest to, że jesteśmy razem, że wspieramy się bardzo silnie. Polska i obecność europejska na Litwie jest bardzo silna. Litwini tego potrzebują, ale i Polacy tego potrzebują, dla nas kwestia suwerenności i obrony interesów Litwy, jest tak, jak to kiedyś wyraził prezydent Lech Kaczyński »kwestią racji stanu Polski« – powiedział.



– My tu będziemy zawsze wspomagać państwo litewskie w obronie przed agresją z zewnątrz, a problem jest wspólny, bo ta agresja narasta. Mamy tę presję hybrydową na polskich granicach już od jakiegoś czasu i ona wchodzi w kolejne etapy – dodał.



– Musimy być świadomi tego zagrożenia i musimy być twardzi i zdecydowani, jeśli chodzi o odpowiedź – podkreślił. – Nie odpuścimy tej sprawy, nie ma możliwości jakiejkolwiek ingerencji w granice Unii Europejskiej, granicy Litwy czy Polski. Niestety, jesteśmy poddawani bardzo silnej presji hybrydowej, ale jesteśmy tego świadomi i będziemy się przed tym bronić – zaznaczył.