„Zdobył Reichstag szturmem”. Niemieckie media przypominają słowa Putina sprzed 20 lat

Niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” opisuje relacje z Moskwą w 20 lat po pamiętnym przemówieniu Władimira Putina w Berlinie. Prezydent Rosji „owinął sobie Niemców wokół palca” – twierdzi gazeta i dodaje, że wystąpienie z września 2001 roku do dziś cieszy się dużą popularnością wśród Niemców, którzy „uważają, że Berlin zaprzepaścił wówczas szansę na zwrot w relacjach z Rosją”.

Wspominana wizyta rosyjskiego przywódcy miała miejsce zaledwie dwa tygodnie po tragicznych zamachach terrorystycznych 11 września 2001 roku w USA. W niedzielnym wydaniu „FAS” autorzy artykułu konstatują, że przemówienie Putina – w części wygłoszone po niemiecku – do dziś cieszy się popularnością.





Jednoznaczny sukces Putina

„Car” Putin po 20 latach jest inny niż w 2001 roku

Już wówczas zresztą pod wrażeniem były kluczowe opiniotwórcze media w Niemczech, a „Sueddeutsche Zeitung” pisał, że Putin „zdobył Reichstag szturmem”. Z punktu widzenia Moskwy wydarzenie było jednoznacznym sukcesem.We wrześniu 2001 roku Putin stał na czele państwa zaledwie od kilkunastu miesięcy (objął urząd po rezygnacji Borysa Jelcyna). Krytykował jednak mur berliński jako symbol podziału Europy i proponował pomoc w walce z terroryzmem. W zamian – czytamy – liczył na gospodarczą pomoc „w postawieniu Rosji na nogi” i akceptacji dla jego działań w Czeczenii.Mimo zachwytu w Niemczech z nieufnością do Putina odnosiły się kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które „dopiero co uwolniły się od represyjnego panowania Rosji”.Chwyty, które uwiodły Niemców – zauważają autorzy publikacji – do dziś są stosowane przez Putina. Nowy „car” Rosji porzucił już jednak pozyskiwanie partnerów wśród europejskich partii centrowych, choć od czasu do czasu udaje mu się w pojedynczych przypadkach – jak choćby współpraca z byłym kanclerzem Gerhardem SchroederemW ocenie publicystów dziś Putin nie wygłosiłby takiego samego przemówienia jak 20 lat temu, ale o sukcesie tamtej strategii świadczy fakt, że wielu Niemców do dziś żałuje „zaprzepaszczonych szans” i „nieuchwyconej przez Berlin wyciągniętej ręki Putina”.