Skandal. PO i „Wyborcza” oskarżają Straż Graniczną o śmierć imigrantów

„Gazeta Wyborcza” kolportuje propagandę reżimu Aleksandra Łukaszenki o tym, że znaleziono „ślady przeciągania zwłok imigrantów na białoruską stronę”. Chociaż wielu internautów oceniło, że jest to wpisywanie się w kłamliwą narrację obcych służb, przedstawiciele opozycji są innego zdania. „To polska Straż Graniczna odsyła tych ludzi na granicę i do lasu, by tak właśnie kończyli” – zaatakował naszych funkcjonariuszy przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski.

W rejonie przygranicznym znaleziono zwłoki trzech osób, które próbowały nielegalnie przekroczyć granicę. Po stronie białoruskiej ujawniono z kolei zwłoki kobiety.



– Rano wezmę udział w odprawie z przedstawicielami służb. Będziemy państwa informować na bieżąco – zapowiedział jeszcze w niedzielę wieczorem premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu rozmawiał już w tej sprawie m.in. z komendantem głównym Straży Granicznej gen. Tomaszem Pragą oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim.



„Na linii kontrolnej na terytorium Polski w pobliżu miejsca wykrycia istniały wyraźne ślady przeciągania zwłok z Polski na Białoruś” – pisze „Gazeta Wyborcza” powołując się na białoruskie służby. Dziennik sympatyzujący z opozycją zacytował nawet białoruską reżimową agencję BiełTA i słowa męża znalezionej kobiety, który twierdził, że: „to polski żołnierz mocno popchnął jego żonę”, a ta upadła.

Mocna odpowiedź na artykuł „Wyborczej”

Dzisiejsza GW to odpowiednik biuletynu Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, ktory wspolredagowal stary Ozjasz Szechter.



Niedaleko pada jablko od jabloni. — Wojciech Wybranowski (@wybranowski) September 19, 2021

Powoływanie się na tę wersję wydarzeń przed wyjaśnieniem całej sprawy oburzyło nie tylko internautów.– napisał nawet związany z Platformą Obywatelską zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz. Jak zaznaczył, to reżim Łukaszenki sprowadza tych ludzi, a później nocą, w chłód i deszcz wypuszcza w lasy i bagna.Zobacz także -> Polska i Litwa o Białorusi: Ochrona granicy to absolutny priorytet „Sugerowanie przez ⁦»Gazetę Wyborczą« współodpowiedzialności Polski jest oburzające” – stwierdził.

Platforma kłóci się o granicę

To polska Straż Graniczna odsyła tych ludzi na granicę i do lasu, by tak właśnie kończyli. Proszę przestać pisać bzdury i odwracać wzrok od okrucieństwa i łamania prawa. No chyba że w ten sposób chce Pan ogłosić wstąpienie do PiS’u. — Franek Sterczewski (@f_sterczewski) September 19, 2021

Ale w Platformie Obywatelskiej oceny w tej sprawie są mocno podzielone. Na wpis Zbigniewa Nikitorowicza zareagował bowiem inny polityk związany z PO, poseł Franciszek Sterczewski.– skomentował wskazując jednoznacznie, kto jego zdaniem odpowiada za śmierć nielegalnych imigrantów.„Proszę przestać pisać bzdury i odwracać wzrok od okrucieństwa i łamania prawa. No chyba, że– stwierdził Sterczewski. Poseł Koalicji Obywatelskiej ocenił, że jeśli te osoby chciały ubiegać się o azyl, a były odsyłane za granicę, toZobacz także -> Kryzys na granicy jest Rosji na rękę. „Mogą wykorzystać te dane w przyszłości” Do sprawy odnieśli się również politycy innych ugrupowań. „»Gazeta Wyborcza« tak nienawidzi PiS–u, że nawet propagandzie Łukaszenki zaczęła wierzyć…” – zauważył Paweł Lisiecki z Prawa i Sprawiedliwości.

Ekspert: Całkowitą odpowiedzialność ponoszą Białoruś i Rosja

Do sporu odniósł się w sieci m.in. jeden z pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmujący się analizą bieżących wydarzeń w Rosji, na Białorusi i Ukrainie. Pokazując screeny propagandowego przekazu Białorusi, napisał:„Na dany moment wiodące kanały Telegram zaangażowane w białorusko–rosyjską propagandę starają się konstruować przekazy, maksymalnie na ile to możliwe,Padają hasła: »ofiary polskiego reżimu«, »pełna odpowiedzialność Polski«, »polski reżim zabija«”.Zobacz także -> SG o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Zaznaczył, że popularyzowany jest przekaz o osieroceniu przez zmarłą kobietę trójki dzieci, choć jest to informacja trudna do zweryfikowania.



Co więcej, rozpowszechniane są ujęcia, na których widać miejsce rzekomego wypchnięcia migrantów na stronę białoruską. „Dowód mógł zostać bez trudu odpowiednio spreparowany” – zaznacza ekspert Michał Marek.



„Nie zapominajmy, że za zaistniałe tragiczne sytuacje oraz te, które nastąpią, całkowitą odpowiedzialność ponosi strona prowadząca operację (Białoruś i Rosja) – m. in. ułatwiająca przedostanie się migrantów na granicę Polski i Białorusi” – apeluje.

4/n Informacje kreuje się na dowód świadczący o zbrodniczym charakterze państwa polskiego ("PL reżimu") oraz PL służb. Warto zwrócić uwagę na tak wiele czynników występujących przypadkowo (?) w jednym momencie. — Michał Marek (@mic_marek) September 19, 2021

3/6 Zgodnie z przekazami propagandowymi, lokalni Polacy, których napotkali migranci, niemal jak „hitlerowscy kolaboranci” lub "polscy obszarnicy", nie tylko nie udzielili odpowiedniej pomocy uciekinierom, ale donieśli o nich służbom (!). pic.twitter.com/oLznuajWjw — Michał Marek (@mic_marek) September 20, 2021

Jak wyjaśnia ekspert z UJ, dochodzi więc do tuszowania przez służby białoruskie i rosyjskie ich odpowiedzialności za kryzys.„To również kreowanie Polski jako strony prowokującej napięcia i mającej krew na rękach.– alarmuje Michał Marek.