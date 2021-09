RPO: Moim głównym celem jest poprawa sytuacji osób dotkniętych wykluczeniem

Moim głównym celem jest poprawa sytuacji ludzi, którzy są dotknięci wykluczeniem i mogą czuć się w naszym kraju źle – deklaruje Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek w wywiadzie dla najnowszego „Do Rzeczy”.

RPO wskazał na łamach tygodnika, że ma na myśli m.in. ludzi z niepełnosprawnościami, ludzi dotkniętych kryzysem bezdomności, ubogich, seniorów, rodziny niepełne, dzieci ze środowisk wiejskich. „Takich grup w Polsce jest bardzo wiele. Jesteśmy im winni pomoc, wsparcie. Takie są moje priorytety” – wskazał.



„Dostrzegam również problemy systemowe, które powinny być przedmiotem refleksji parlamentu czy rządu. Moim zadaniem jest ich sygnalizowanie i upominanie się o rozwiązywanie istniejących problemów” – stwierdził.



Pytany, czy będzie włączał się w spory polityczne, Wiącek powiedział, że nie ma w zwyczaju komentować spraw ściśle politycznych, dotyczących zarówno polityki krajowej, jak i zagranicznej.



Na pytanie, czy wolność mediów jest w Polsce zagrożona, RPO odparł, że to zbyt ogólne pytanie. „Są pewne kwestie, które wymagają obserwacji RPO. Uważam np., że postępowanie sądowe dotyczące fuzji pomiędzy Polska Press a PKN Orlen powinno zostać zakończone przed sądem. To spór między dwoma ekspertami: RPO i prezesem UOKiK. Oba te organy miały inne zdanie. Wychodzę z założenia, że spory prawne powinny się rozstrzygać w sądach. Poczekajmy i zobaczymy, co sąd orzeknie” – powiedział rzecznik.



Odnosząc się zaś do orzeczenia TK ws. aborcji, Wiącek ocenił, że spowodowało ono zmianę stanu prawnego, czyli uchylenie jednej z przesłanek aborcyjnych. „Dostrzegam jednak, że nie kończy to problemu. Wymaga to uwzględnienia ekstremalnych przypadków. Pełne wykonanie tego orzeczenia wymaga także debaty parlamentarnej” – powiedział rzecznik.