Czarnek: Tusk i jego lewackie środowisko chce nas wypchnąć z UE [WIDEO]

PO jest cały czas wielolicowa: nie ma tam żadnego kręgosłupa, więc raz będą mówić o katolikach i Kościele jako świniach taplających się w błocie, później będą mówić, że będą opiłowywać katolików, a potem, że to oni są katolikami – komentuje sobotni kongres PO i postawę szefa tej partii minister edukacji Przemysław Czarnek. W programie „#Jedziemy” pytany o spór z Brukselą gość TVP Info ocenił, że to Donald Tusk i „jego lewackie środowisko” chcą „wypchnąć” Polskę z Unii Europejskiej. Przestrzega też przed pomysłami zakazu hodowli zwierząt: Dziś się śmiejemy, „o, jest jakaś Spurek”.

Podczas sobotniej konwencji krajowej PO lider ugrupowania Donald Tusk zaproponował prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu wspólną zmianę art. 90 konstytucji i wpisanie, że wypowiedzenie umowy międzynarodowej odbywa się większością dwóch trzecich.





Tusk całuje chleb, wcześniej klaskał Jażdżewskiemu

Na tym samym wydarzeniu szef PO ucałował chleb i uczynił na nim znak krzyża, co – zdaniem wielu komentujących – kłóciło się z. Wskazywał na to w poniedziałek także szef resortu edukacjina antenie TVP Info, przypominając, jak skandaliczne słowa Leszka Jażdżewskiego oklaskiwał nie kto inny jak Donald Tusk.– Jak się nie ma idei, kręgosłupa, to można tylko mieszać – ocenił Czarnek.Odnosząc się do zmian w konstytucji mających zabezpieczyć miejsce Polski w Unii Europejskiej minister powiedział, że ze Wspólnoty „chce nas wypchnąć Donald Tusk i jego lewackie środowisko: koledzy i koleżanki, którzy wytoczyli nam wojnę ideologiczną i próbują wprowadzać rewolucję kulturową w Europie”.

– My się wypchnąć z UE nie damy, panie Donaldzie, proszę sobie nie robić zbyt wielkich trudów – zaznaczył.



Gość TVP Info zapewnił, że „Polska była, jest i będzie w Unii Europejskiej, tylko będzie ją naprawiać na taką, która będzie działać jako organizacja praworządna i demokratyczna, oparta na wartościach, a nie próbującą wypychać tych, którzy są jej niewygodni”.





Czarnek: Dziś się śmiejemy ze Spurek, ale oni w PE tak myślą

źródło: TVP Info

Czarnek zauważył, że unijni biurokraci zwracają uwagę tylko Polsce, choć wiele krajów UE ma więcej od nas choćby niewykonanych wyroków TSUE.– W obszarach, w których kompetencje nie zostały przekazane UE – to zapisane jest w traktatach – jest pierwszeństwo prawa krajowego przed wspólnotowym. Jeśli teraz chcą podważać traktaty, to miejmy świadomość, że zakaz wędkowania, spożywania mięsa, hodowli na mięso, zakaz spożywania jajek – on nie będzie jakąś fikcją, o której my się dzisiaj śmiejemy: „o, jest jakaś Spurek”. Nie, oni tak myślą w tym Parlamencie Europejskim. Nie możemy dać się wypchnąć przez Tuska z UE i musimy bronić UE przed takimi ludźmi jak Spurek i ci europejscy dygnitarze – podsumować gość programu „#Jedziemy”.