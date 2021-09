Administracja Bidena chce wydalić tysiące haitańskich migrantów. Będą odsyłać ich samolotami

Władze Stanów Zjednoczonych planują przeprowadzić szeroką akcję wydalenia haitańskich migrantów, którzy od piątku masowo przybyli do przygranicznego miasta Del Rio w Teksasie – poinformował Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA (DHS). Do Port-au-Prince odesłano już samolotami 300 osób. „To może być jedna z najszybszych operacji wydalania migrantów lub uchodźców od dziesięcioleci” – komentuje agencja Associated Press i dodaje, że łącznie chodzi o nawet kilkanaście tysięcy Haitańczyków.

DHS podał, że w celu przygotowania do tej operacji przeniósł ok. 2 tysiące Haitańczyków do innych miejsc. Od poniedziałku akcję będzie nadzorować ok. 400 agentów i oficerów służb, a rząd gotów jest wysłać na miejsce większą ilość funkcjonariuszy, jeśli zajdzie taka potrzeba.





13 tysięcy migrantów na granicy

Scenes along the U.S.-Mexico border on Saturday as immigrants, mostly from Haiti, cross back and forth between a makeshift camp underneath the international bridge in Del Rio, Texas, and Ciudad Acuña in Mexico. More than 14,000 immigrants are at the camp. pic.twitter.com/zOVsqsdqTg — Juan Lozano (@juanlozano70) September 19, 2021

Według lokalnych władz w ostatnich dniach do Del Rio, 35-tysięcznego miasta położonego ok. 230 km na zachód od San Diego, przybyło ok. 13 tys. migrantów. Miejscowi urzędnicy alarmują, że w mieście nie ma warunków, aby przyjąć tak duży napływ ludzi.Jak mówili mieszkańcy miasta, migranci rozbijali namioty na ulicach i budowali prowizoryczne schronienia z gigantycznej trzciny zwanej Carrizo. Wielu kąpało się i prało w rzece odzież.DHS planuje od niedzieli uruchomić specjalne połączenia lotnicze z Haiti, którymi odsyłani będą migranci.

Haitańczycy masowo migrują do USA z Ameryki Południowej od kilku lat, wielu opuściło swój kraj po niszczycielskim trzęsieniu ziemi w 2010 roku. Do celu próbują dostać się pieszo, autobusami, samochodami, nierzadko przedzierając się przez dżunglę panamską.





Biden utrzymuje nakaz w mocy

Border agents on horseback round up Haitian migrants after closing Rio Grande crossing where 15,000 have congregated under Texas bridge: First removal flight arrives in Haiti with up to EIGHT scheduled per day https://t.co/h5sdke6Bfb pic.twitter.com/kCOrWsMpMc — Jack Posobiec ���� (@JackPosobiec) September 20, 2021

źródło: Associated Press, PAP, portal tvp.info

Amerykańskie media wskazują, że tak dużą liczbę migrantów wydalano z USA do Meksyku w szczytowych latach migracji, ale „nie tak nagle” i drogą lądową.Wprowadzony w marcu 2020 r. w USA nakaz natychmiastowego wydalenia migrantów bez zapewnienia im możliwości ubiegania się o azyl, związany z pandemią, pozostaje w mocy. Z tego obowiązku zwolnione są dzieci podróżujące bez opieki oraz niektóre rodziny.