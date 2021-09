Od października nie będzie możliwości złożenia wniosku o EKUZ przez e-mail

Od 1 października 2021 r. wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) będzie można złożyć on-line przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i ePUAP. Nie będzie już możliwości złożenia wniosku przez e-mail.

EKUZ to dokument, który potwierdza nasze prawo do bezpłatnego leczenia w państwie Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Mogą ją uzyskać wszystkie osoby mające prawo do opieki medycznej w Polsce. Karta jest wystawiana dla każdej osoby oddzielnie, a jej wyrobienie jest bezpłatne.



Dotąd wniosek o kartę można było złożyć na kilka sposobów: osobiście w oddziale lub delegaturze Narodowego Fundusz Zdrowia, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem ePUAP, poprzez Internetowe Konto Pacjenta i pocztą tradycyjną na adres NFZ.



Od 1 października nie będzie możliwości złożenia wniosku przez e-mail. On-line będzie dostępny poprzez IKP lub ePUAP. Kartę nadal będzie można uzyskać w oddziałach wojewódzkich i delegaturach NFZ.



NFZ wskazuje, że minęło ponad 12 miesięcy od uruchomienia 11 lipca 2020 r. usługi umożliwiającej złożenie wniosku o EKUZ przez IKP. Na początku liczba EKUZ wydanych na podstawie takich wniosków wyniosła zaledwie 5 proc. wszystkich wydanych kart.



Do połowy lipca 2021 r. liczba ta wzrosła do ok. 70 proc. Fundusz akcentuje też, że w tym czasie usprawniono automatyczną obsługę wniosków, których wpływa w sezonie wakacyjnym ponad 150 tysięcy miesięcznie.



Warto pamiętać, że zakres leczenia z EKUZ jest ograniczony. Pacjent ma prawo tylko do leczenia: niezbędnego i nieplanowanego, w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa i na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i my za nią zapłacimy).