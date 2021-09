WHO: wypalenie zawodowe chorobą cywilizacyjną [WIDEO]

Bez względu na to, jaki zawód wykonujemy, wszyscy jesteśmy narażeni na wypalenie – alarmują psychoterapeuci. Szczególnie narażone są osoby, których praca wiąże się z kontaktem z ludźmi. Wypalenie zawodowe zostało właśnie uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za chorobę. Od stycznia lekarze będą mogli wystawiać zwolnienie z tego tytułu.

Postępująca frustracja, poczucie wycieńczenia, zmniejszenie wydajności zawodowej i utrata motywacji – to główne objawy wypalenia zawodowego zdefiniowane przez Światową Organizację Zdrowia. – Rozpoczyna się w momencie, gdy zbyt dużo negatywnych czynników wpływa na nas w pracy – tłumaczy w rozmowie z TVP3 Poznań Aleksandra Sławińska, psycholog.



Wśród nich są cechy osobowości pracownika, takie jak perfekcjonizm i neurotyzm. Jednak w wielu przypadkach powodem problemu jest toksyczna atmosfera w miejscu pracy.





Permanentna presja

źródło: TVP3 Poznań

– Mobbingowe zarządzanie, przeciążanie ludzi obowiązkami i wysokie wymagania w stosunku do nich, tworzą środowisko, w którym czują permanentną presję – wskazuje Violetta Nowacka, psycholog.Problem pogłębia niezdrowy relaks po pracy. Nałogowe korzystanie z mediów społecznościowych i telewizji. Mózg nie ma kiedy odpocząć. WHO uznała wypalenie zawodowe za chorobę cywilizacyjną. –– mówi Magdalena Biedrzycka, adwokat.W opinii psychoterapeutów zapobiec wypaleniu pomoże aktywność fizyczna i hobby niezwiązane z zawodem. – Musimy nauczyć się obcować z bliskimi, ze zwierzętami, z przyrodą. Po pracy robić rzeczy wartościowe tak, by czuć radość, zapał – podkreśla Nowacka.Wsparciem są również szkolenia przeprowadzane w zakładach pracy. –– uważa Tomasz Piasecki, trener, właściciel firmy szkoleniowej.Według danych ZUS liczba dni absencji chorobowej spowodowana przezi stres w Polsce wzrosła z 8 mln w 2012 roku do ponad 17 w 2021 roku.