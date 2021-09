„Postać absolutnie nietuzinkowa”. Premier złożył hołd dr. Targalskiemu

Postać absolutnie nietuzinkowa. Wielki umysł, nauczyciel politycznego myślenia dla wielu Polaków – tak zmarłego w niedzielę Jerzego Targalskiego określił premier Mateusz Morawiecki.

Jerzy Targalski, pseudonim Józef Darski, historyk, doktor nauk humanistycznych, politolog, orientalista, działacz opozycyjny w okresie PRL i publicysta zmarł w niedzielę rano, miał 69 lat.



„Zmarł Jerzy Targalski. Postać absolutnie nietuzinkowa. Wielki umysł, nauczyciel politycznego myślenia dla wielu Polaków” – napisał w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki.





Na emigracji

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Premier przypomniał, że Targalski przebywając na emigracji we Francji współpracował z Kontaktem i Paryską Kulturą. Publikował pod pseudonimem Józef Darski.„Choć Jego doskonałe zajęcia w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego przeszły do legendy i ukształtowały całe pokolenie elit państwowych to w wolnej Polsce często był zmarginalizowany i nierozumiany. W ostatnich latach przeżywał jednak twórczą drugą młodość, pisząc fundamentalne prace na temat Bałkanów, cykl »Resortowe Dzieci« czy w końcu błyskotliwą publicystykę” – napisał szef rządu.Jak dodał, wszyscy, którzy znali Jerzego Targalskiego podkreślają, że był człowiekiem bezkompromisowym, ale w życiu prywatnym ciepłym, dowcipnym i wyrozumiałym. „Kochał Polskę, kochał ludzi, do końca kochał życie” – napisał premier.