Rosja po wyborach. Policja zatrzymuje osoby związane z opozycją

W Petersburgu policja zatrzymała po wyborach parlamentarnych kilku członków komisji wyborczych, którzy reprezentowali w tych komisjach kandydatów spoza rządzącej partii Jedna Rosja – podała niezależna „Nowaja Gazieta”.

Do zatrzymań doszło po zamknięciu lokali wyborczych w niedzielę wieczorem. W lokalu wyborczym w północnej części miasta szefowa komisji zabrała karty do głosowania i zamknęła się w jednym z pomieszczeń. Gdy członkowie komisji zażądali dopuszczenia ich do liczenia głosów, kobieta wezwała policję.



Funkcjonariusze zabrali na komisariat kandydata opozycyjnej partii Jabłoko, Dmitrija Łysowa i jednego z członków komisji Fiodora Agiejewa.



W innej dzielnicy Petersburga policjanci zabrali z lokalu wyborczego pięć osób zasiadających w komisji wyborczej z prawem głosu doradczego. Osoby te reprezentowały kandydatów Jabłoka i partii Sprawiedliwa Rosja. Policjanci nie wyjaśnili przyczyny zatrzymania.

„Nowaja Gazieta” poinformowała o zatrzymaniach na swoim. Strona internetowa gazety jest od godzin popołudniowych niedostępna.W wyborach do niższej izby parlamentu Rosji, Dumy Państwowej wygrywa rządząca partia Jedna Rosja z wynikiem ponad 40 proc. głosów, na drugim miejscu jest Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (KPRF) – wynika z sondażu exit poll i cząstkowych danych CKW.