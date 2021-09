„Strefa Starcia”. Andruszkiewicz: Tusk to kameleon polityczny [WIDEO]

Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej i wystąpienie lidera partii Donalda Tuska były jednymi z najważniejszych wydarzeń politycznych weekendu w Polsce. – Konwencja na pewno nie miała być przedstawieniem programu PO, na co myślę wiele osób czekało, bo od wielu lat Platforma twierdzi, że program ma, ale nie chce go przedstawić – skomentował w programie „Strefa Starcia” sekretarz stanu w kancelarii premiera Adam Andruszkiewicz.

Andruszkiewicz skrytykował także lidera PO Donalda Tuska – To kameleon polityczny, zmienia sobie kolor skóry politycznej, raz jest czerwony, raz jest niebieski w zależności pewnie jak mu wychodzą dane sondaże – ocenił.



– Teraz znowu postanowił, że będzie udawał osobę przywiązaną do wartości katolickich. Pamiętamy Donalda Tuska, który fotografował się przy ołtarzu, następnie wspierał Martę Lempart, która jest symbolem nienawiści do Kościoła w Polsce, podczas protestów popierała niszczenie kościołów. Tu znowu (Tusk – przyp. red.) zmienił swoje barwy – mówił minister. Twierdził również, że Tusk „manipuluje przekazem medialnym PO, ale nie jest w tym ani trochę autentyczny”.



Posłanka Bożena Żelazowska zwróciła uwagę na powitanie Tuska w Płońsku. – Jestem zaskoczona, że na konwencji PO w Polsce powiatowej premier Donald Tusk był witany chlebem i solą jak gość. My czujemy się tam jak u siebie a ja jestem aktywna w swoim okręgu codziennie – mówiła.



Także publicyści skrytykowali lidera PO. – Widząc, że atak na kościół nie przynosi zysku politycznego, Donald Tusk zaczyna uśmiechać się do katolików – zwróciła uwagę Edyta Hołdyńska z tygodnika „Sieci”. – Tusk działa wyłącznie koniunkturalnie – robi tylko to, co może przynieść mu poparcie – mówił Marek Król („Sieci”).

