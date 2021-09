Wojskowy samolot spadł na miasto w Teksasie. Piloci zdążyli się katapultować

Samolot wojskowy spadł na niewielkie miasto Lake Worth w Teksasie. Jak poinformowały lokalne władze, poważne obrażenia odnieśli jedynie dwaj piloci.

Wojskowy odrzutowiec typu T-45 Goshawk lotnictwa marynarki wojennej USA rozbił się w niedzielę podczas rutynowego lotu szkoleniowego.



– Mieliśmy wyjątkowe szczęście, że samolot spadł na podwórka domów, a nie na same budynki – powiedział przedstawiciel straży pożarnej. Trzy domy zostały jednak uszkodzone, a trzech ich mieszkańców odniosło niegroźne obrażenia, wymagające jedynie opatrzenia.



Obaj piloci zdążyli się katapultować, zanim maszyna runęła na ziemię. Spadochron jednego z nich zaplątał się w linie energetyczne. Obaj lotnicy odnieśli poważne obrażenia i zostali przewiezieni do szpitali w Dallas i Fort Worth. Jeden z pilotów jest w stanie krytycznym.



Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną wypadku.

BREAKING: A small military plane crashed into the back yard of a house in Lake Worth. Crew ejected. One burned by power lines. Second landed in tree. Woman in house OK. pic.twitter.com/a2rqq4PwEs