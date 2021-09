Finał siatkarskich mistrzostw Europy. Faworyt nie zawiódł

Siatkarze Włoch zostali mistrzami Europy po finałowej wygranej ze Słowenią w katowickim Spodku 3:2 (22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11). Brązowy medal wywalczyli Polacy po zwycięstwie nad Serbią 3:0.

Oba zespoły wygrały swoje sobotnie półfinały po 3:1. Słoweńcy pokonali Polaków, a odmłodzona reprezentacja Italii nie dała szans broniącej tytułu Serbii.



Słoweńców wpierała liczna i bardzo dobrze zorganizowana grupa kibiców, żywiołowo reagująca na przebieg spotkania. Pierwszy set dostarczył im mnóstwa radości, bowiem zespół trenera Alberto Giulianiego prowadził od początku do końca. Nie pomogły dwie przerwy, o jakie poprosił selekcjoner Włochów Ferdinando De Giorgiego.





Zabawa na trybunach

Mocna zagrywka, dobra obrona, skuteczna walka na siatce pozwoli Słoweńcom prowadzić 21:14. Na wypełnionych niemal zupełnie trybunach trwała zabawa siatkarskich fanów, a Włosi odrobili straty do jednego punktu, przegrywali już tylko 22:23 i „czasem” musiał się ratować trener. Jego drużyna ostatecznie wygrała tę partię po „asie” Alena Sketa.Drugą część Włosi zaczęli od prowadzenia 4:1, a potem stworzyli wraz z rywalami wspaniałe widowisko siatkarskie, wobec którego nikt w hali nie mógł pozostać obojętnym. Kibice obejrzeli długie wymiany piłki, widowiskowe obrony i zwroty akcji., dopingowani przez większość polskich widzów włoscy siatkarze doprowadzili do remisu.Kiedy w końcówce trzeciego seta Słoweńcy prowadzili 19:15, wydawało się, że mają grę pod kontrolą. Kiedy z zagrywki wyrównał 20:20 kapitan Italii Simone Giannelli, zapowiadały się wielkie emocje. Nie było ich, kiedy z drugiej strony siatki zagrywać zaczął Toncek Stern i jego zespół nie oddał już punktu.Włochom w doprowadzeniu do tie-breaka pomogło wejście na boisko Juriego Romano i trzy punktowe zagrywki z rzędu Daniele Lavii, po których prowadzili 17:13.W decydującej części Słoweńcy prowadzili 3:0, potem jednak nie potrafili zatrzymać rozpędzonego Romano, który doprowadził do remisu. Uskrzydlona ekipa De Giorgiego wypracowała czteropunktowa przewagę (11:7) po zagrywce Alessandro Michieletto i już jej nie oddała.Rozgrywający Simone Giannelli został najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) turnieju.. W finale byli poprzednio osiem lat temu. Słoweńcy po raz trzeci wystąpili w decydującym spotkaniu, poprzednie dwa (2015, 2019) też przegrali.