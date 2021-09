Pożar obozu dla imigrantów

Na greckiej wyspie Samos wybuchł duży pożar w obozie dla imigrantów. Wciąż przebywa w nim 300 osób oczekujących na przetransportowanie w poniedziałek do nowego zamkniętego obozu, otwartego w weekend przez greckiego ministra do spraw migracji Notisa Mitarachiego.

Obóz w pobliżu portu Vathy zbudowany był dla 680 osób. W kulminacyjnym momencie mieszkało w nim jednak dziesięciokrotnie więcej ludzi.



W sobotę na Samos otwarto pierwszy z pięciu nowych obozów dla imigrantów. Jest on otoczony drutem kolczastym, wyposażony w monitoring i drzwi magnetyczne.



Organizacje praw człowieka krytykują ich zdaniem zbyt daleko idące restrykcje. W obozie znajduje się także infrastruktura sportowa oraz wspólne kuchnie. Pokoje mają po 5 łóżek.



Podobne obozy mają powstać także na wyspach Leros, Lesbos, Kos i Chios. Unia Europejska przeznaczyła na nie 276 milionów euro.

The jungle camp in #Vathy is up in flames. #Samos mayor says all people are safe pic.twitter.com/rqrjCiGBVs