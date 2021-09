Zabytkowy familok w ogniu. Tragiczny pożar w Czerwionce

Tragiczny pożar w Czerwionce (woj. śląskie). O godzinie 19:24 do PSP w Rybniku dotarło zgłoszenie o pożarze familoku. – Niestety w wyniku zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba, a druga została przewieziona do szpitala – mówi mł. bryg. Bogusław Łabędzki, oficer prasowy PSP w Rybniku.

Pożar wybuchł w niedzielę wieczorem na poddaszu budynku wielorodzinnego przy ul. Słowackiego w Czerwionce. Na miejsce skierowanych zostało 5 zastępów, z OSP Czerwionka, OSP Leszczyny i PSP Rybnik. Strażacy przyjęli zgłoszenie o godzinie 19:24.



– Sytuacja jest opanowana, ale akcja nadal trwa. Pożar dotknął tylko jednego mieszkania. Niestety, na ten moment wiemy już, że w wyniku zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba, a druga została przewieziona do szpitala – mówi cytowany przez mł. bryg. Bogusław Łabędzki, oficer prasowy PSP w Rybniku.





Zabytkowe osiedle familoków

Osiedle familoków w Czerwionce-Leszczyny jest jednym z najlepiej zachowanych tego typu kompleksów. Osiedle Patronackie kopalni „Dębieńsko” obejmuje ulice Szkolną, Wolności, Słowackiego, Mickiewicza, Hallera i Kombatantów. To też największy zachowany obszar familoków w całym województwie.Osiedle powiększało się wraz z rozwojem pobliskiej kopalni. Powstawało ono od 1898 do 1916. W jego skład wchodzi około 100 budynków. Obiekt jest chętnie odwiedzany przez turystów i osoby zainteresowane historią Śląska. Znajduje się tam m.in. Izba Tradycji, w której odwzorowano tradycyjne, śląskie mieszkanie robotnicze. W 1995 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków.