„Cud św. Januarego”. Krew patrona Neapolu upłynniła się [WIDEO]

W niedzielę krew patrona Neapolu, przechowywana w ampułce w katedrze w tym mieście, ponownie się upłynniła. Tzw. „cud św. Januarego” został ogłoszony przez metropolitę abp. Domenico Battaglię.

Kościół katolicki obchodzi 19 września wspomnienie św. Januarego. Od kilkuset lat tego właśnie dnia krew patrona Neapolu upłynnia się. Tak też stało się i tym razem. Abp Domenico Battaglia wyjął w niedzielę ampułkę z relikwiarza przechowywanego w Królewskiej Kaplicy Skarbu św. Januarego („Reale Cappella del Tesoro di san Gennaro”) i ukazał ją zebranym w katedrze wiernym. Przy ołtarzu duchowny przechylał fiolkę w prawo i w lewo, by udowodnić, że zakrzepnięta krew upłynniła się. Dla mieszkańców stolicy Kampanii oznacza to pomyślność i bezpieczeństwo.



Następnie metropolita odprawił mszę świętą. Zaznaczył, że cud jest darem i ważnym znakiem dla miasta, ale nie wyrocznią, do której można się zwrócić.

#wieszwiecej Polub nas

Zakrzepnięta krew św. Januarego przechowywana jest w dwóch szklanych fiolkach i zwykle upłynnia się trzy razy w roku: 19 września (w rocznicę męczeństwa świętego), 16 grudnia (w rocznicę erupcji Wezuwiusza w 1631 r., która miała być zatrzymana przez interwencję świętego) oraz w sobotę poprzedzającą pierwszą niedzielę maja (dla przypomnienia przeniesienia relikwii świętego z cmentarza Agro Marciano do Katakumb Capodimonte, dziś znanych jako Katakumby św. Januarego).

Zobacz także: 56-latkowi w szpitalu Monaldi w Neapolu wszczepiono „sztuczne serce Aeson z biologicznymi zastawkami”

"Il Sangue si è sciolto"

Alle ore 10 si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro

https://t.co/eGNVa6GJGu pic.twitter.com/CYGII34ASI — Chiesa di Napoli (@Chiesadinapoli) September 19, 2021

Zdarzyło się już, że krew nie upłynniła się według tradycyjnych dat bądź do „cudu” doszło poza wskazanymi dniami. W marcu 2015 roku krew upłynniła się podczas wizyty papieża Franciszka. Do podobnego zdarzenia doszło w 1848 w obecności Piusa IX. Natomiast w 2016 roku krew nie upłynniła się, a w 2018 roku natomiast „cud” pojawił się przed eucharystią.



Św. January urodził się ok. 270 roku. Był biskupem Benewentu. Jak podają dokumenty z V w., wtedy też, gdy cesarzem był Dioklecjan, doszło do wybuchu prześladowania chrześcijan. Duchowny trafił do więzienia, gdzie przechodził tortury.





Pewnego dnia on i kilkoro innych uwięzionych chrześcijan zostali rzuceni lwom na pożarcie, ale zwierzęta nie zbliżyły się do nich. Następnie ok. 305 roku zostali skazani na ścięcie w pobliżu Pozzuoli. Gdy ciało biskupa krwawiło po ścięciu głowy, jedna z chrześcijanek miała zebrać do flakonika jego krew. Relikwie świętego były przenoszone w różne miejsca, aż w 1497 roku dotarły do Neapolu.





Zobacz także: W Pompejach pod Neapolem odkryto skamieniałe szczątki

19 settembre | Solennità di San Gennaro pic.twitter.com/5XmIgBrdBD — Chiesa di Napoli (@Chiesadinapoli) September 19, 2021