PO i Niemcy boją się ujawnić dane. Chodzi o potężne pieniądze

Mijają trzy tygodnie, odkąd portal tvp.info poprosił zagraniczne instytucje o informacje, ile pieniędzy przekazały Platformie Obywatelskiej na organizację Campusu Polska Przyszłości. Ponieważ na nasze wiadomości odpowiedziała tylko jedna z fundacji, pytania przesłaliśmy również do biura PO i biura prasowego Campusu Polska. Tam nasze maile zupełnie zlekceważono. Jeden z polityków miał ujawnić, że koszt całej imprezy znacznie przekroczył 1,5 mln zł, ale nie chciał zdradzić więcej szczegółów. Co ukrywają działacze opozycji?

Po Campus Polska Przyszłości najwięcej mówiło się o Sławomirze Nitrasie. To on ( zdaniem Rafała Trzaskowskiego) miał być pomysłodawcą imprezy, to jego słowa ( o piłowaniu katolików) najczęściej cytowano i wreszcie to on w rozmowie z „Super Expressem” miał przyznać, że wydarzenie pochłonęło grubo ponad półtora miliona złotych.



A może całość przekroczyła nawet dwa lub trzy miliony? Tego nie wiadomo, bo polityk PO nie chciał mówić o szczegółach.



Sprawa jest interesująca, bo wśród partnerów imprezy były zagraniczne organizacje powiązane z partiami politycznymi. Zapytaliśmy je, ile pieniędzy przekazały organizatorom wydarzenia, ale na nasze pytania odpowiedzieli jedynie pracownicy Robert Schuman Institute – działającego jako instytucja szkoleniowo-polityczna Europejskiej Partii Ludowej. O ich stanowisku w tej sprawie szerzej informowaliśmy TUTAJ.



Kluczowa informacja była jednak taka, że ich wsparcie dla organizatorów „było całkowicie niefinansowe”. Kto więc przekazał tak dużą sumę?

Niemcy milczą

To mówicie, że Urząd Miasta Warszawy za 100 mln zł na 6 lat wynajmie biurowiec od niemieckiej spółki z grupy @commerzbank? Gdzie Prezes Manfred Knof pracował dla Fundacji Konrada Adenaera, która to jest partnerem @Campus_Polska Rafała Trzaskowskiego? 🤔 pic.twitter.com/T6J4UedyXp — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) July 16, 2021

Najwięcej kontrowersji budzi fakt, że wśród sponsorów Campus Polska Przyszłości jestnależąca do niemieckiej partii CDU Angeli Merkel. Byli politycy PO wskazywali już wielokrotnie, że PO korzysta ze wsparcia organizacji zza Odry. Niestety, i tym razem niełatwo będzie jednak ustalić szczegóły ich relacji. Choć czekaliśmy trzy tygodnie,Zobacz także -> Trzaskowski wyda miliony u Niemców, którzy wspierają jego projekt Tymczasem warszawski ratusz kierowany przezCommerz Real. Jak informowało wpolityce.pl, niemiecka spółka z grupy Commerzbank jest kierowana przez Manfreda Knofa, który pracował właśnie dla Fundacji Konrada Adenauera.

Platforma milczy

"60-70 proc. osób, które przyjechało na #CampusPolska, to Młodzi Demokraci (młodzieżówka PO). Byli też młodzi, którzy chcieli posłuchać darmowych koncertów" – mówi anonimowo we "Wprost" polityk Platformy. pic.twitter.com/0fOKvlCVOV — Patryk Osowski (@Patryk_Osowski) September 6, 2021

źródło: Portal tvp.info

O ile braku odpowiedzi ze strony zagranicznych fundacji można się było spodziewać, to brak jakichkolwiek informacji od biur prasowych PO i Campusu Polska jest zastanawiający. W naszych wiadomościach prosiliśmy jedynie o wskazanie,Fundacja Konrada Adenauera, Robert Schuman Institute, International Republican Institute oraz Incredible Inspirations.W rozmowie z mediami Sławomir Nitras mówił o kwocieale proszony o szczegóły zaznaczał, że „nie umie ich do końca określić”.Zobacz także -> Impreza PO kosztowała ponad milion? Była działaczka: Mogli dać na chore dzieci Tymczasem Nitras jest przecież przedstawicielem partii, która domaga się od PiS przejrzystości w funkcjonowaniu kilkunastu ministerstw, wielu państwowych instytutów i potężnych spółek skarbu państwa. Apelują, by wszystko było klarowane i przejrzyste. To słuszne postulaty, ale w ustach polityków opozycji, którzybrzmią co najmniej śmiesznie.Campus Polska Przyszłości trwał od 27 sierpnia do 2 września. Wzięło w nim udział około 1000 uczestników i 200 panelistów. Kto pokrył koszty ich wyżywienia i zakwaterowania. Kto zapłacił za wynajem budynków, sprzętu i występy artystów? Póki co, to– głęboko skrywana przez PO i jej zagranicznych sponsorów.