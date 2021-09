Kobieta została wyświęcona na pastora. To żona przyszłego premiera

Marit Slagsvold, żona przyszłego premiera Norwegii Jonasa Gahr Store z Partii Pracy, który w poniedziałek wygrał wybory parlamentarne, została w niedzielę wyświęcona na pastora luterańskiego Kościoła Norwegii.

Para jest małżeństwem od 1988 roku i ma trzech synów. Slagsvold była dotychczas socjologiem i terapeutą w nurcie Gestalt. Po dodatkowych studiach teologicznych wykształciła się na pastora.



– To był wyjątkowy dzień dla naszej rodziny, jestem bardzo dumny – oznajmił po uroczystej mszy w katedrze w Oslo Jonas Gahr Store.





Mąż brał udział w nabożeństwie

Jak zwróciły uwagę norweskie media, Store znalazł czas na uczestnictwo w nabożeństwie mimo wielogodzinnych negocjacji z partiami, z którymi ma utworzyć większość w parlamencie. Dodatkowo lider mającej wejść w skład rządu Partii Centrum Trygve Slagsvold Vedum jest krewnym Marit Slagsvold.

Kościół, w którym żona premiera sprawować będzie posługę, znajduje się zaledwie kilka minut spacerem od rezydencji premiera, gdzie wkrótce zamieszka para. – Mamy bardzo mądrego pastora – stwierdziła z radością biskup Kari Veiteber, odnosząc się do wyświęcenia Slagsvold.



Do Kościoła Norwegii (Den norske kirke), który jest protestanckim Kościołem tradycji ewangelicko-augsburskiej, należy ok. 70 proc. Norwegów.



Partia Pracy Jonasa Gahra Store zwyciężyła w poniedziałek w wyborach do norweskiego parlamentu, zdobywając 26,3 proc. głosów. Ugrupowanie to pokonało rządzącą od ośmiu lat Norwegią Partię Konserwatywną (20,4 proc.) premier Erny Solberg.



