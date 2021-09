ME w siatkówce: Serbowie bez szans. Brązowy medal dla Polaków

Trzy sety wystarczyły. Reprezentacja Polski po bardzo dobrym meczu pokonała Serbów 3:0 (25:22, 25:16, 25:22) w meczu o brązowy medal mistrzostw Europy. W niedzielne popołudnie najwięcej punktów dla Biało-Czerwonych zdobył Wilfredo Leon.

Pierwsze akcje meczu należały do zespołu Vitala Heynena. Po skutecznych atakach Michała Kubiaka oraz Bartosza Kurka, mistrzowie świata wypracowali sobie trzypunktową przewagę (7:4). Serbowie szybko wzięli się do roboty. Dzięki sprytnej kiwce Urosa Kovacevicia, doprowadzili do remisu (10:10). Od tego momentu obie drużyny grały punkt za punkt (15:15). Tak było do stanu 19:19. Wówczas serią mocnych zagrywek popisał się Jakub Kochanowski, w efekcie czego Biało-Czerwoni odskoczyli rywalom na trzy oczka (23:20). Ostatecznie Polacy wygrali premierową odsłonę spotkania 25:22.



Druga partia od początku układała się po myśli zawodników Heynena. Kiedy pojedynczym blokiem Piotr Nowakowski zatrzymał Kovacevicia, o czas dla swojego zespołu poprosił Slobodan Kovac (9:5). Krótka przerwa nie wybiła z rytmu Biało-Czerwonych, którzy po asie serwisowym Fabiana Drzyzgi uzyskali siedmiopunktową przewagę (13:6), a gdy w aut uderzył Aleksandar Atanasijević, było już 18:9. Końcówka seta nie przyniosła zwrotu akcji (22:12). Formalności dopełnił Łukasz Kaczmarek (25:16).



Będący na fali Polacy poszli za ciosem. Trzecią odsłonę zaczęli od trzypunktowego prowadzenia, po udanej kontrze Wilfredo Leona (4:1). Chwilę później dominacja mistrzów świata jeszcze bardziej się uwidoczniła za sprawą efektownej akcji w wykonaniu Kurka (13:9). Serbowie nie powiedzieli ostatniego słowa.



Skuteczna zagrywka Marko Ivovicia sprawiła, że zniwelowali straty niemal do zera (14:13). Taki obrót wydarzeń podziałał jedynie mobilizująco na biało-czerwonych, którzy głównie dzięki znakomitej postawie Mateusza Bieńka w polu serwisowym, uzyskali cztery oczka przewagi (21:17). Rywali stać było jeszcze na jeden zryw (22:22). W kluczowym momencie Polacy zachowali jednak zimną krew i po ataku Kubiaka z lewego skrzydła wygrali cały mecz (25:22).



Drużyna Heynena tym samym wywalczyła brązowy medal mistrzostw Europy, powtarzając wynik sprzed dwóch lat. To dziesiąty krążek w historii występów Biało-Czerwonych na kontynentalnym czempionacie (1-5-4). Polacy, starciem z Serbią, zakończyli reprezentacyjny sezon. Za rok najważniejszą imprezą będzie dla nich mundial w Rosji, gdzie przyjdzie im bronić mistrzowskiego tytułu.





