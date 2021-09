Obelgi i szyderstwa podczas Marszu Równości w Szczecinie [WIDEO]

W sobotę ulicami Szczecina przeszedł 3. Marsz Równości. Nie obyło się jednak bez wulgaryzmów. – Duda, Ziobro, Czarnek, Kruk, Kowalski, Jaki, Matecki, Brudziński i wam podobni ziomkowie, wybijcie sobie z waszych łbów naziolskie rojenia o dezynfekowaniu Polski z LGBT – cytuje jedną z przemawiających portal tysol.pl

Sobotni marsz w Szczecinie poprzedzony był piknikiem na Wałach Chrobrego. Uczestnicy przeszli następnie ulicami miasta na Jasne Błonia i do Pomnika Czynu Polaków.



Jedna z przemawiających oskarżyła niektórych polityków, w tym prezydenta Andrzeja Dudę o nazizm. – Nie damy się wymazać, jesteśmy tu, będziemy żyć tak jak nam się podoba, a naziolskie wysrywy będziemy nazywać po imieniu. I my wygramy, bo radni niestety przeliczają nasze życia na wartość unijnych funduszy. Duda, Ziobro, Czarnek, Kruk [?], Kowalski, Jaki, Matecki, Brudziński i wam podobni ziomkowie, wybijcie sobie z Waszych łbów naziolskie rojenia o dezynfekowaniu Polski z LGBT. Naziole wypier***!



Ponadto, pojawiły się też obelgi oraz szyderstwa z pieśni religijnej „Oto jest dzień, który dał nam Pan”. „Pamiętajcie – apostazja!” – dodaje na koniec inicjator śpiewu.

Marsz tolerancji i równości, kpiny z pieśni śpiewanej przez dzieci podczas Pierwszej Komunii Świętej: "Oto jest dzień, który dał nam Pan... weselmy się i radujmy się nim [...] Pamiętajcie - apostazja!" - krzyczy facet przebrany za babę.



Po co to? Co to ma wspólnego z tolerancją? pic.twitter.com/O11eI9Y7WN — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) September 18, 2021

Niemiecki europoseł w Szczecinie mówi: "NIE POZWOLIMY KACZYŃSKIEMU, NIE POZWOLIMY ORBANOWI". @nnienass, chłopcze - czasy kiedy Niemcy mogli coś pozwalać Polsce dawno minęły.



Mówi też o odbieraniu Polsce pieniędzy za fikcyjne "LGBT free zones". #MarszNienawiściSzczecin pic.twitter.com/fTUNr5ot7P — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) September 18, 2021

Niklas Nienaß, który mówił m.in.: „nie pozwolimy Kaczyńskiemu ani Orbanowi odebrać naszych praw”. Nawiązał teżby odebrać Polsce dofinansowania za tzw. „Strefy wolne od LGBT”. Takie strefy w rzeczywistości nie istnieją. Dezinformację nt. powstawania takich stref rozpocząłktóry sam przyznał się do nielegalnego rozwieszania tabliczek z wielojęzycznym napisem.

Choć wspomniane rzekome „strefy wolne od LGBT” nigdy w Polsce nie istniały, a zatem zarzuty stawiane przez brukselskich urzędników w tej kwestii nie mają uzasadnienia, KE jest „zaniepokojona, że uchwały te mogą naruszać prawo UE dotyczące niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną”.



– 3 września służby Komisji Europejskiej wysłały pismo do władz pięciu polskich regionów, które przyjęły pięć tzw. rezolucji „stref wolnych od LGBTQI”, podkreślając wagę odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia, wysłane 15 lipca do Polski – przekazała na początku września rzeczniczka KE Vivian Loonela. Zarzuty brukselskich urzędników nie mają jednak uzasadnienia, ponieważ „strefy wolne od LGBT” to fake news.

źródło: tysol.pl, Twitter, PAP

Marsz zorganizowało Stowarzyszenie Lambda Szczecin.