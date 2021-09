„Polacy nigdy nie wyrzekli się wolności”. Kurdyjski portal opublikował tekst prezesa IPN

W kurdyjskim serwisie informacyjnym BasNews ukazał się artykuł prezesa IPN Karola Nawrockiego przybliżający historię walki Polaków o wolność w trakcie II wojny światowej. „Polacy nigdy nie wyrzekli się wolności” – napisał.

W artykule zatytułowanym „Polska. Jej drugie imię to Historia” Nawrocki pisze, że „Polska jest nie tylko jednym z najbardziej doświadczonych historią państw na świecie, ale czerpie z tego siłę do walki o najbardziej uniwersalną ludzką wartość – wolność”.



Prezes IPN zwraca uwagę na fakt, że „nie wszyscy wiedzą”, iż „nie tylko Niemcy zaatakowali Polskę”. Wyjaśnia, że 17 września polską wschodnią granicę przekroczyły wojska sowieckie, „zagarniając niemal połowę naszego kraju”, co było realizacją tajnego porozumienia podpisanego 23 sierpnia 1939 r. przez Niemcy i Rosję.



Nawrocki przypomina, że w czasie II wojny światowej zginęło 6 mln Polaków, z czego połowa była pochodzenia żydowskiego. Opisuje, że zbrodni nie dokonywali jedynie nazistowscy Niemcy, ale również Sowieci – zamordowali ponad 20 tys. polskich oficerów, „a setki tysięcy osób zostały wywiezione w głąb Rosji, gdzie umierały z głodu”.



„Mimo to od pierwszego dnia wojny Polacy bili się na wszystkich frontach II wojny światowej, a polscy żołnierze stanowili najliczniejszą armię po armiach USA, Związku Sowieckiego, Wielkiej Brytanii i Francji. Polacy przekazali Francuzom i Anglikom rozpracowane maszyny szyfrujące Enigma, które zmieniały przebieg wojny na korzyść aliantów, polscy inżynierowie wynaleźli dla aliantów wykrywacz min i radiotelefon walkie-talkie” – wskazuje prezes IPN i tłumaczy, że w Polakach „wciąż tkwił gen wolności”.

Polska po wojnie, pisze Nawrocki, została „oddana przez wielkie mocarstwa we władanie” Związkowi Sowieckiemu i „ustanowionemu przez niego komunistycznemu rządowi". „Wraz z frontem do naszego kraju wchodziły sowieckie jednostki specjalne, dokonując aresztowań i masowych mordów na ludziach, którzy przez pięć lat walczyli o wolność. Kiedy Zachód świętował odzyskaną wolność, Polakom po raz kolejny zabierała ją Sowiecka Rosja” – przypomina.



Pomimo to „Polacy nigdy nie wyrzekli się wolności”. „W czasach, gdy połowa Europy pozostawała pod wpływem Związku Sowieckiego, Polska się buntowała. Nie było dekady bez protestu, najczęściej krwawo stłumionego, a o skali odrzucenia komunistycznej władzy świadczy fakt, że do powstałego w 1980 roku związku zawodowego »Solidarność« zapisało się 10 milionów Polaków” – wyjaśnia.



Nawrocki podsumowuje, że po rozpadzie ZSRR państwa Europy Środkowej „znów stały się demokracjami, a ludzie w nich odzyskali wolność”. „Europa stała się jednością – to również zasługa polskiego genu wolności” – zaznacza.



Projekt „Opowiadamy Polskę światu” realizowany jest przez Instytut Nowych Mediów przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Prasowej. Wszystkie teksty projektu opublikowane są na portalu www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl.