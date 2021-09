Niebezpiecznie w Hiszpanii. Doszło do wybuchu wulkanu [WIDEO]

W niedzielę doszło do wybuchu wulkanu Cumbre Vieja na należącej do archipelagu Wysp Kanaryjskich La Palmie – podała agencja Reutera, której informację o erupcji przekazali hiszpańscy naukowcy.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania ukazujące wybuch wulkanu.

Agencja EFE poinformowała, że wybuch został poprzedzony trwającymi ponad tydzień „tysiącami” wstrząsów sejsmicznych w okolicy.

BREAKING: Volcanic eruption on Canary Island of La Palma in Spain. pic.twitter.com/XghhbjqBPO