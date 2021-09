„Tato – bądź, prowadź, chroń”. Przez Warszawę przeszedł XVI Narodowy Marsz Życia i Rodziny

Ulicami Warszawy przeszedł w niedzielę XVI Narodowy Marsz Życia i Rodziny, któremu przyświecało hasło „Tato - bądź, prowadź, chroń”. Był on m.in. dziękczynieniem za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego – obrońcy godności ludzkiego życia i wartości małżeństwa i rodziny.

Rano z organizatorami marszu spotkał się prezydent RP Andrzej Duda. – Przedstawiliśmy mu swoje postulaty, oczekiwania związane z koniecznością obrony życia i rodziny – powiedział prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba.



Ze względu na wciąż obowiązujące ograniczenia w tym roku zmieniono formułę manifestacji. Nie odbyły się marsze w ponad 140 polskich miastach, ale jeden w stolicy – Narodowy Marsz Życia i Rodziny.



Nawiązując do jego hasła „Tato - bądź, prowadź, chroń”, Paweł Ozdoba zaznaczył, że „odpowiedzialny i silny ojciec, i silny mężczyzna jest potrzebny nie tylko rodzinie, ale także całemu społeczeństwu”.

Zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie „pojawiają się różnego rodzaju inicjatywy społeczne, polityczne, które uderzają w rodzinę, w instytucję małżeństwa, jako związku mężczyzny i kobiety”. Jako przykład wskazał ostatnią rezolucję Parlamentu Europejskiego, która – jak ocenił – „prowadzi de facto do zmuszenia krajów członkowskich UE, aby te przyjęty odpowiednie rozwiązania mające na celu zalegalizowanie tzw. małżeństw homoseksualnych”.

Przypomniał, że Konstytucja RP broni małżeństwa. – Chcemy przypomnieć politykom, że mają poważne zadanie do realizacji, ponieważ to oni, jako gwaranci naszego bezpieczeństwa są odpowiedzialni za bezpieczeństwo rodzin, bezpieczeństwo małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny – wskazał Ozdoba.



Zaznaczył, że marsz jest także okazją do zamanifestowania wartości pro life. – Konieczne jest zapewnienie pełnej ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci – oświadczył. Dodał, że marsz jest także czasem dziękczynienia za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego. – Tak często Prymasa Tysiąclecia nazywano „Ojcem Narodu”, stąd to powiązanie. Chcieliśmy pokazać, że polscy ojcowie są odpowiedzialni. Chcemy wysłać sygnał nie tylko w całą Polskę, ale także na cały świat, że w Polsce są mężczyźni, którzy biorą odpowiedzialność, że od niej nie uciekają – zaznaczył Ozdoba otwierając marsz.



Powiedział, że Centrum Życia i Rodziny kilka miesięcy temu zainaugurowało kampanię „Dzień Ojca na nowo”. Wyjaśnił, że jej celem jest przesunięcie obchodów Dnia Ojca z 23 czerwca na 19 marca, kiedy przypada w Kościele katolickim liturgiczna uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.





– Dotychczasowa data nie jest w żaden sposób związana z kontekstem kulturowym, historycznym – powiedział Ozdoba. Zaznaczył jednocześnie, że 19 marca Dzień Ojca obchodzony jest np. we Włoszech, w Hiszpanii, czy w Chorwacji. – W tej chwili ponad 30 tys. osób wspiera tę kampanię – dodał Ozdoba, zachęcając uczestników marszu do podpisywania się pod petycją.

Lidia Sankowska-Grabczuk z Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego będącego współorganizatorem marszu powiedziała, że „to nie władza jest rzecznikiem prawa do życia, do urodzenia się dziecka w Polsce, ale każdy z nas, który tutaj przyszedł”.



Podkreśliła, że trzeba zatroszczyć się, w jakim społeczeństwie, w jakim kraju, w jakim świecie będzie wzrastało młode pokolenie. – Chcę, by moje dzieci były dumne z Polski, żeby żyły w kraju, który będzie bronił ich postulatów, który będzie szeroko reprezentował ich wartości. Chcę, żeby żyły w kraju, w którym będą mogły zakładać chrześcijańskie rodziny i wychowywać swoje własne dzieci zgodnie z własnymi wartościami. Chcę, by widziały Polskę, jaka jest tutaj, na tym placu – wskazała Lidia Sankowska-Grabczuk.





Ks. Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek zaznaczył, że troska o życie nienarodzone wyraża się przede wszystkim w duchowej adopcji dziecka poczętego. – Wtedy jesteśmy armią ludzi modlitwy, siły duchowej, która ma moc bronić życia – ocenił duchowny. Wskazał, że „trzeba być przy kobiecie w stanie błogosławionym i przyjąć to błogosławieństwo także na siebie, nawet, jeżeli ono jest trudne”. Dodał, że wielkim wsparciem w tej drodze jest Maryja.

W niedzielne południe wśród śpiewu, z transparentami mówiącymi o wartości życia oraz biało-czerwonymi flagami i kolorowymi balonami, ruszył spod Placu Zamkowego w Warszawie Narodowy Marsz Życia i Rodziny. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. rodzice z małymi dziećmi w wózkach, osoby niepełnosprawne, Rycerze Kolumba, Rycerze Jana Pawła II oraz Wojownicy Maryi.



W czasie marszu odtwarzano fragmenty wypowiedzi bł. kard. Stefana Wyszyńskiego poświęcone wartości ludzkiego życia, prokreacji, rodziny i oraz odpowiedzialności za kształt kraju. – Szkoła musi być narodowa, szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, kultury: domowej, rodzinnej i narodowej – zacytowano.





Skandowano także hasła: „To, co dobre się zaczyna, gdzie zaczyna się rodzina”, „Chrońmy rodzinę”, „Kocham tatę, kocham mamę – z rodzicami trzymam sztamę”, jak też Politycy – czy słyszycie – brońcie rodzin, brońcie życie”.Na drodze marszu w okolicach bramy Uniwersytetu Warszawskiego stały osoby z flagami LGBT.Po marszu jego uczestnicy wzięli udział we mszy św. w bazylice św. Krzyża, w czasie której homilię wygłosił ks. Dominik Chmielewski.