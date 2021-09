Konflikt w Etiopii. Zniszczono magazyny agencji humanitarnej

W Tigraj zostały zniszczone magazyny amerykańskiej agencji humanitarnej (USAID). Jest to przykład trudności w dostarczaniu pomocy do ogarniętej głębokim konfliktem Etiopii.

Trwający od dziesięciu miesięcy konflikt między Tigrajskim Ludowym Frontem Wyzwolenia (TPLF) a etiopskim rządem przybiera na sile. Wojna, pochłaniająca kolejne ofiary, rozprzestrzenia się obecnie także na sąsiednie stany: Amhara i Afar.



Zniszczona gospodarka oraz kryzys głodu wywołują odzew organizacji pomocowych. Napotykają one jednak na przeszkody, czego przykładem jest niedawna dewastacja magazynów jednostki USAID przez bojówki rebeliantów TPLF. Akt wandalizmu został potępiony w zeszły czwartek przez biuro ds. Humanitarnych przy ONZ.

Jak zaznacza Luca Puddu, historyk i afrykanista z Uniwersytetu Federico II w Neapolu, warunkiem przekazania pomocy jest odbicie Tigraju przez lokalną milicję. W samym Tigraj obecnie ponad 400 tys. osób żyje

The spillover of the conflict in #Tigray into #Amhara & #Afar continues to dramatically increase humanitarian needs in these regions, with more than 1.7 M people food insecure.



Despite access constraints, partners continue to assist affected people across the country. — UN Humanitarian (@UNOCHA) September 15, 2021

Women and children in Tigray are facing critical starvation. All corridors for humanitarian aid have been blocked by the ethiopian gov. @WFPChief @WFP @USAID @PowerUSAID @UNOCHA @UN @EU_Commission

Please ACT NOW and save lives! pic.twitter.com/hfFg4ofwbw — Meles Gebreyesus (@Meles_gw) September 19, 2021

źródło: KAI

W sumie kryzys żywnościowy dotyka w Etiopii ponad pięciu milionów ludzi. Przemoc i niebezpieczne warunki w północnej części kraju wymuszają obecnie zawieszanie dystrybucji żywnościowej także przez lokalny Caritas.