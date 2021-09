Makabryczny wypadek na Podlasiu. Zginęły cztery osoby, w tym troje dzieci

W Tatarowcach pod Białymstokiem doszło do tragicznego wypadku. Wskutek zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką zginęły cztery osoby, w tym troje dzieci. Jedna osoba została ranna – potwierdza portalowi tvp.info rzecznik białostockiej policji podinspektor Tomasz Krupa. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej.

Szczegóły wypadku nie są jeszcze znane, wiadomo że doszło do zderzenia auta osobowego z ciężarówką. Informacje o ofiarach potwierdza policja i straż pożarna; w wypadku zginęły osoby, które podróżowały samochodem osobowym. Piąta osoba z tego auta jest ranna.



Kierujący oplem na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwny pas jezdni - zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka samochodem ciężarowym.



Do wypadku doszło na drodze prowadzącej do przejścia granicznego z Białorusią w Bobrownikach. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy i jak zostaną zorganizowane objazdy dla ciężarówek i samochodów osobowych. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. (fot. FB/Kolizyjne Podlasie)