Prezydent: Obiecuję, że będę dbał o sprawy polskiego rolnictwa

Prezydent Andrzej Duda podczas Ceremoniału Dożynkowego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zapewnił, że będzie dbał o sprawy polskiego rolnictwa. Jak podkreślał, ze strony państwa potrzeba jeszcze więcej troski i działania na rzecz rolników. – Dzięki trudowi rolników mamy w Polsce zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe – mówił.

Prezydent dziękował rolnikom za to, że przyjechali na dożynki do Warszawy ze wszystkich regionów Polski.



– Dzięki trudowi polskich rolników, dzięki państwa ciężkiej pracy, waszemu stresowi, trosce i sercu, które wkładacie, mamy w Polsce zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe – mówił prezydent.



Podkreślał także wkład mieszkańców wsi w obronę kraju w przeszłości. Jak mówił to rolnicy polscy żywili i bronili obywateli.



Prezydent dziękował też rolnikom, którzy oddali na niego głos w wyborach prezydenckich i zapewniał o współpracy z ministrem rolnictwa na rzecz polskiej wsi.



