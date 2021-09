Grzyb jak z horroru. W polskim lesie znaleźli „palce umarlaka”

W lasach trwa wysyp grzybów. Spacerując kilka godzin po lesie zebrać można nawet cały koszyk prawdziwków, podgrzybków i innych darów natury. W lasach nadleśnictwa Zamrzenica (woj. kujawsko-pomorskie) natknięto się na dość nietypowy okaz grzyba, który nazywa się: „palce umarlaka”. Nie jest jadalny.

O tym nietypowym odkryciu poinformowały Lasy Państwowe. „Palec umarlaka”, czyli próchnilec maczugowaty (Xylaria polymorpha), to grzyb saprotroficzny, czyli taki który pobiera energię z martwych szczątków organicznych.



Tego niezwykłego grzyba można spotkać na drewnie drzew liściastych, zwłaszcza na buku i dębie.



Próchnilec maczugowaty wyglądem przypomina martwy ludzki palec (taką nazwę ma w języku angielskim). Jak wyjaśniają Lasy Państwowe, Polska nazwa próchnilec odnosi się do tego, że grzyby z tego rodzaju znacznie przyczyniają się do rozkładu drewna.

#Groza w środku lasu ��

To nie nowy #Horror klasy B, a scena prosto z #NadleśnictwoZamrzenica��

Ale nie ma się czego bać - w rzeczywistości to po prostu #grzyb z rodzaju #Próchnilec, a dokładniej jego bardzo osobliwe w formie owocniki, potocznie zwane #PalceUmarlaka ��

��D.Kontny pic.twitter.com/W0X1DtxgFL — Lasy Państwowe (@LPanstwowe) September 3, 2020