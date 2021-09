Niemieccy celnicy zabrali przemytnikom z Polski równowartość ponad miliona zł

Trzy litry płynnej amfetaminy oraz ponad 232 tys. euro w gotówce stracili w ciągu dwóch dni przemytnicy z Polski wracający do kraju z Holandii przez Niemcy. Kontrabandę odkryli celnicy z Osnabrück, monitorujący ruch z Niderlandów, skąd najczęściej przemycane są narkotyki syntetyczne oraz pieniądze z nielegalnych transakcji.

Pierwszą wpadkę, ale za to najbardziej kosztowną zaliczyli polscy przemytnicy w miniony wtorek. Pogrążył ich pies Raptor, który w tym roku odkrył już ponad 240 tys. euro w gotówce, a we wrześniu ub.r. znalazł ponad 250 tys. funtów brytyjskich.



Najpierw naszych rodaków wytypowali do kontroli celnicy. Skierowali samochód jadący autostradą nr 30 na parking w Gildehaus. Podróżni powiedzieli, że pracują dla jednej z polskich firm handlujących nasionami zbóż i załatwiali sprawy służbowe w Rotterdamie. Uwagę celników zwrócił wyraźny niepokój w zachowaniu naszych rodaków. Postanowili więc przeszukać auto i bagaże wszystkich osób z auta. I wtedy właśnie do gry wkroczył Raptor.

Bardzo szybko pies wskazał skrytkę w tyle auta.. Gotówka, do której nie chciał się nikt przyznać, została zabezpieczona.

„Speed” w komorze silnika

Amfetamina w płynie znaleziona w samochodzie „malarzy” z Polski (fot. zoll.de)

Następnego dnia, dokładnie w tym samym miejscu, celnicy zatrzymali do kontroli kolejny samochód z Polski. Tym razem autem jechali – wedle deklaracji –. Cała trójka kategorycznie zaprzeczyła, aby wiozła jakąkolwiek kontrabandę.I znowu przemytników zgubił brak pewności siebie. Kierowca był wyraźnie podenerwowany, co było dla celników sygnałem, aby przeszukać samochód. Nie musieli długo szukać. W komorze silnika natrafili na paczkę owiniętą czerwoną folią i zielono-żółtą taśmą samoprzylepną.. Kierowca i pasażer zostali aresztowani.Przemyt amfetaminy w płynie jest od kilku lat jedną z najpopularniejszych metod przerzucania tego narkotyku pomiędzy kolejnymi krajami. Po pierwsze „speed” jest tańszy niż w wersji finalnej, a także łatwiejszy do ukrycia.