Trwa pielgrzymka weteranów 2. Korpusu Polskiego do Włoch

Pielgrzymka Weteranów 2. Korpusu Polskiego do Włoch upamiętnia 80. rocznicę sformowania armii gen. Andersa. Podczas tej wyjątkowej pielgrzymki szlakiem bojowym 2. Korpusu gen. Andersa w obecności ostatnich żyjących żołnierzy nie mogło zabraknąć modlitwy w kościele św. Stanislawa w Rzymie.

– Kościół św. Stanisława od XVI wieku to polski kościół - na mapie Rzymu, na pielgrzymim szlaku niezwykle ważne miejsce. To rownież niezwykle ważne miejsce dla żołnierzy 2. Korpusu Polskiego. Tutaj modlili się wraz ze swoim dowódcą gen. Władysławem Andersem, kiedy przybyli do Rzymu w roku 1945. Tutaj właściwie każda rzecz w tym kościele znajdująca się mówi o tym, że Polska w tym wiecznym mieście zawsze stała wiernie przy stolicy świętej – powiedział Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.



Zwykle weterani powracali do Włoch, co roku. Ostatnio z powodu pandemii tradycja została przerwana, ale teraz znów przybyli, by pokłonić się poległym tu kolegom i oddać cześć swemu dowódcy.



W szeregach licznej delegacji uczestniczy 8 weteranów 2. Korpusu gen. Andersa. Upamiętniają swą obecnością 80-lecie sformowania tamtej armii, do której zaciągneli się polscy żołnierze prosto z sowieckich łagrów.



W sobotę weterani byli w Watykanie, gdzie modlili się przy grobie Jana Pawła II i byli oddać hołd przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego.



Czytaj także: Pielgrzymka rolników. Jarosław Kaczyński: Polski Ład szansą dla rozwoju naszej ojczyzny