Prezydent spotkał się z organizatorami Marszu dla Życia i Rodziny

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w niedzielę z organizatorami Marszu dla Życia i Rodziny – poinformowała prezydencka kancelaria na stronie internetowej.

XVI Narodowy Marsz Życia i Rodziny zorganizowany został w niedzielę w Warszawie. W tym roku jego uczestnicy idą pod hasłem „Tato – bądź, prowadź, chroń”. Marsz jest m.in. dziękczynieniem za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego.



Uczestniczy w nim też Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. – To wy jesteście teraz obrońcami dzieci, tysiącami Rzeczników Praw Dziecka – powiedział do zgromadzonych ludzi w Warszawie. Zaapelował także do ojców, żeby „byli, prowadzili i chronili”.



źródło: pap

W tym roku – z uwagi na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19 – nie odbędą się marszeale jeden w stolicy –Marsz zakończy się mszą św. o godz. 13.00 w kościele pw. Świętego Krzyża przy ul. Krakowskie Przedmieście 3.