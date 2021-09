Odszedł Jerzy Targalski. „Spoczywaj w pokoju, mistrzu”

W niedzielę w wieku 69 lat zmarł dr Jerzy Targalski, historyk, doktor nauk humanistycznych, politolog, orientalista, działacz opozycyjny w okresie PRL i publicysta. Zmarłego żegnają dziennikarze, politycy i historycy.

Informację o śmierci Jerzego Targalskiego przekazała w niedzielę rano dziennikarka Dorota Kania. „Dziś do Domu Ojca odszedł dr Jerzy Targalski. Do zobaczenia w lepszym świecie, przyjacielu” – napisała.



Historyka pożegnali w mediach społecznościowych dziennikarze, politycy i historycy, wspominając wydarzenia z nim związane.



Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz pisze na Facebooku, że „uwielbiał” śp. Jerzego Targalskiego. „Uwielbiałem go, ale przede wszystkim tyle mu zawdzięczam! Pierwszy człowiek, który powiedział mi o Truście, Golicynie i piętrowych operacjach dezinformacyjnych Sowietów! Nauczyciel! Wyjątkowy. Jedyny taki... Żegnaj!” – czytamy.





Dziennikarz Grzegorz Kuczyński, wspomina pierwsze zajęcia z Targalskim. „Wtedy, gdy przyszedł na pierwsze zajęcia z nami na studiach wschodnich ('98) bardziej kojarzyliśmy go jako Józefa Darskiego (zresztą nawet w planie zajęć tak był wpisany).” – pisze Kuczyński.

Jak dodaje, dr Targalski swoim studentom mówił, czym jest dezinformacja, jeszcze kilkanaście lat przed tym, jak termin stał się powszechnie znany. „Pamiętam też, że kazał nam wybrać – a było nas góra 15 osób – którego języka regionu będziemy się uczyć. Wybrałem estoński. I Estonia, jej historia, język, kultura stały się mi bardzo bliskie” – wspomina.



„Otworzył mi oczy na polityczną rzeczywistość, nauczył ją analizować, był moim mentorem – nie waham się użyć tego słowa, odcisnął największe piętno na moich poglądach i rozumieniu świata. Polska ponosi ogromną stratę – wiem, że brzmi to pompatycznie, ale w tym wypadku nie mam najmniejszej wątpliwości... Spoczywaj w pokoju, Mistrzu....” – kończy.





Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Fotyga pisze, że jest „ogromnie poruszona śmiercią wybitego analityka, autora wielu cenionych przeze mnie i światowych ekspertów prac”.„Dr Jerzy Targalski był, który uświadamiał społeczność (zarówno w Polsce jak i poza jej granicami) o zagrożeniach, które nastąpiły w trakcie i po przeprowadzeniu przemian ustrojowych, dezinformacji służb i naszych wschodnich sąsiadów, o sytuacji politycznej, zwłaszcza w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Często jako pierwszy dostrzegał niebezpieczeństwa, które były bagatelizowane przez niektóre środowiska polityczne” – pisze eurodeputowana.

Redaktor naczelny „Dziennika Polskiego” Wojciech Mucha wspomina Targalskiego jako „cierpliwego nauczyciela, wybitnego analityka i serdecznego człowieka”.



„Wyszło spod Jego ręki tak wielu tajnych i jawnych specjalistów i fachowców, że trudno byłoby ich zliczyć. Nie mam wątpliwości, że Rzeczpospolita jest dzięki temu choć trochę lepsza, a na pewno bardziej bezpieczna . Jego praca jest nie do przecenienia” – podkreśla.



„W tym naszym dziwnym świecie trochę niezrozumiany i dawno już wycofany na stoickie pozycje. Koty będą tęsknić, ja też. Panie Jerzy! Proszę tam wyczyścić złogi gomułkowsko-gierkowskie i przeklętą agenturę! Do zobaczenia!” – pisze.





źródło: portal tvp.info

Dziennikarz Dawid Wildstein, wicedyrektor TVP World, pisze: „Odszedł porządny, uczciwy i mądry intelektualista. Który, co widzę dopiero z perspektywy czasu, bardzo, bardzo mi pomógł i bardzo dużo mu zawdzięczam. Dziękuję za to teraz dopiero, powinienem był to zrobić osobiście, już za późno.Zaznacza, że dr Targalski był „kuźnią, z której wychodziły niesamowite osoby, analitycy, eksperci, dziennikarze. Nie jeden, nie dwóch. Dziesiątki”.