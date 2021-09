Szef MON o granicy polsko-białoruskiej: Położono ponad 130 km zasieków wojskowych

Już 80 km ogrodzenia wysokości 2,5 metra zostało zbudowane, położono też ponad 130 km zasieków wojskowych – mówił w Olsztynie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, odnosząc się do sytuacji na granicy z Białorusią. Równolegle budowane jest też ogrodzenie, które zapewni żeby zwierzęta się nie okaleczały.

Szef MON uczestniczył w niedzielę w obchodach święta 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie.



– Już 80 km ogrodzenia wysokości 2,5 metra zostało zbudowane; ponad 130 km zasieków wojskowych zostało położonych. Równolegle budowane jest też ogrodzenie, które zapewni to, żeby zwierzęta nie okaleczały się – powiedział Błaszczak, odnosząc się do działań podjętych na granicy przez wojsko, m.in. żołnierzy z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.



Dodał, że „pierwszą rolę odgrywa batalion saperów wspomagany też przez żołnierzy z pułków inżynieryjnych Wojska Polskiego”.



Błaszczak pogratulował żołnierzom „świetnie wykonanej pracy; świetnie wykonanej służby”.



Ogrodzenie na granicy z Białorusią zaczęto instalować pod koniec sierpnia w regionie wsi Zubrzyca Wielka w woj. podlaskim. Instalacja ma uniemożliwić dostanie się do Polski przybyszów z Bliskiego Wschodu przywiezionych na polską granicę przez białoruski reżim, który uniemożliwia im także powrót na Białoruś. Ustawiany przez wojsko płot składa się z trzech warstw drutu ostrzowego typu concertina, ułożonych pierścień na pierścieniu.



Słupki będące podstawą dla concertiny są wkopane w ziemię na ponad metr. Płot ma wysokość 2,5 metra. Pod płotem, po zewnętrznej stronie leżą trójwarstwowe zasieki, które utrudniają podejście do ogrodzenia. W pierwszym etapie zaplanowana jest budowa 150 km odcinka. W planach jest też przewidziany kolejny etap budowy o długości 97 km.

Od 2 września w przygranicznym pasie granicznym z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy.Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.Przedstawiciele rządu uzasadniają konieczność wprowadzania stanu wyjątkowego sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Łukaszenki prowadzi „wojnę hybrydową” oraz rosyjskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad, które rozpoczęły się 10 września.