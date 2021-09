Protest policjantów i grupa na Telegramie, do której nikt się nie przyznaje. Kłamstwa o L4

Część policjantów, zrzeszonych m.in. w grupie na komunikatorze Telegram, chce zaostrzyć protest, w którym domaga się podwyżek, mimo faktu, że rozmowy związkowców z MSWiA wciąż trwają. Do grupy nie przyznają się związkowcy, nie wiadomo też, kto ją założył.

Od dłuższego czasu prowadzone są rozmowy między związkami zawodowymi policjantów a MSWiA, które dotyczą m.in. podwyżek dla funkcjonariuszy i zwiększenia liczby etatów w służbie. Mimo, że rozmowy nie zostały jeszcze zakończone, wzmaga się strajk części policjantów.



Jak donoszą niektóre media, czego oficjalnie nikt nie potwierdza, funkcjonariusze „masowo” poszli na zwolnienia L4 i odmawiają wystawiania mandatów. Media podają, że policjanci zaczęli też przestawać nakładać mandaty, czego nie da się sprawdzić, bo statystyki tego dotyczące spływają pod koniec miesiąca lub danego kwartału.





Protest policjantów. Grupa na Telegramie

Na jednym z etapów rozmów nagle pojawiła się tajemnicza grupado której nikt oficjalnie się nie przyznaje. Grupa powstała na komunikatorze Telegram. Pierwsze wpisy w grupie należą do anonimowych osób, nie jest jasne czy to faktycznie policjanci. Wiadomo, że obecnie do grupy dołączają funkcjonariusze z całej Polski.Jak mówi nam jeden z policjantów, który należy do grupy, najpierw pojawiła się grafika i powstało 20 grup (ogólna, na każdy garnizon plus inne dodatkowe). Grupę założyli anonimowi administratorzy. Z informacji portalu tvp.info wynika, że związkowcy próbowali odszukać tych administratorów i założycieli grupy, ale nie udało się im. – Nikt ich nie zna, nie wie kto to,– mówi nam anonimowo funkcjonariusz.

Nieprawdziwe wpisy o L4

Rozmowy związkowców z rządem

Na grupie tej pojawia się wiele kłamstw i przeinaczeń, ludzie wzajemnie się podburzają. Przykład – ktoś pisze, że cały oddział prewencji w Krakowie znajduje się na L4. Po sprawdzeniu okazało się, że spośród około 400 osób oddziału zaledwie 20 jest na zwolnieniu – to np. kobiety w ciąży, starsi funkcjonariusze czekający na zabiegi operacyjne.Jak informował TVN24, „do grupy można się zapisać tylko wtedy, kiedy na listę wciągnie funkcjonariusza inny policjant, który jest już zarejestrowanym użytkownikiem”. Okazuje się jednak, że do grupy bardzo łatwo wejść – wystarczy kliknąć we wskazany link. Jak się dowiadujemy, w grupie jest też kilku dziennikarzy m.in. z TVN czy z „Gazety Wyborczej”.Faktem jest, żejednak nie w tak dużym rozmiarze, jak opisywane jest to na tych grupach. Większość policjantów czeka na rozmowy związkowców 20 września i nie ulega anonimowym podburzającym wpisom. Do grupy na Telegramie nie przyznają się związkowcy.Przypomnijmy, związki NSZZP prowadzą rozmowy z kierownictwem MSWiA, które proponuje m.in. ponad 10 mld na kontynuacje ustawy modernizacyjnej (zakup sprzętu, remonty, budowy, pensje) 730 zł podwyżki od 1 stycznia 2022 r., uwolnienie etatów w jednostkach co da możliwość szybszego awansu, automatyczne awanse z 2 na 3 gr. i z 3 na 4 dla najgorzej zarabiających, 6 tys. nowych etatów w policji.

O komentarz do wzmagającego się protestu policjantów portal tvp.info zwrócił się do rzecznika Komendy Głównej Policji inspektora Mariusza Ciarki.



– Przypominam, że rozmowy pomiędzy związkami zawodowymi a MSWiA cały czas się toczą, one nie zostały zakończone, choć niektórzy błędnie tak to zinterpretowali, uznając wcześniejsze propozycje jako ostateczne. Tymczasem przed nami kolejny etap rozmów, a już z dotychczasowych rozmów wiemy, że m. in. będzie kontynuowana modernizacja służb mundurowych w obszarze podniesienia uposażenia zarówno funkcjonariuszom jak i pracownikom, będą kontynuowane zakupy nowego sprzętu, budowa i remonty siedzib oraz dodatkowe etaty – mówi nam rzecznik.



Ciarka dodaje, że zarówno MSWiA, strona służbowa z komendantem głównym policji na czele jaki i związki zawodowe, są świadomi tego, że policjanci powinni zarabiać więcej, a ustawa modernizacyjna powinna być kontynuowana.

– Wszystko zmierza właśnie do takich rozwiązań, aby rozwijać profesjonalizację policji poprzez inwestycje w lepszy sprzęt, ale i inwestycje w ludzi, którzy są przecież najważniejsi w tej formacji. Dlatego trzeba z dużym spokojem poczekać na finał rozmów oraz projekt nowej ustawy kontynuującej modernizacje służb mundurowych, która ma zawierać również zapisy odnoszące się do planowanych podwyżek uposażenia, zwłaszcza dla szeregowych policjantów. Naprawdę obecnie emocje nie są dobrym doradcą –zaznacza Ciarka.



– Policjanci podchodzą odpowiedzialnie do swoich zadań i na razie, choć toczy się ożywiona dyskusja, zwłaszcza na forach internetowych, wykonują swoje zadania zgodnie z zakresem obowiązków i swoimi zadaniami – wskazuje.



– Zarówno dla ministra spraw wewnętrznych i administracji jak i komendanta głównego Policji dobro naszych policjantów i pracowników jest najważniejsze, dlatego jestem przekonany o tym, że rozmowy pomiędzy związkami a MSWiA zakończą się podjęciem najlepszych, możliwych decyzji dla dobra funkcjonariuszy. Wszystkim bowiem zależy najbardziej na ludziach, którzy tworzą tą formację – kończy.