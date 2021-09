Oburzające słowa posła PO. Wiceminister ostro: Zawiesić i wyrzucić na zbity...

Poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras mówił o piłowaniu katolików. O jego słowach, odnosząc się do ostatniego brutalnego ataku na księdza w Szczecinie, dyskutowano w programie „Woronicza 17” w TVP Info. – Platforma jako największa partia opozycyjna powinna natychmiast odciąć się od słów Nitrasa, zawiesić go i wyrzucić z partii, bo to przekroczenie jakichkolwiek granic – ocenił wiceminister klimatu.

Pod koniec sierpnia podczas Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie gościem był marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Rozmawiał z nim poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras, główny organizator Campusu. Potem obaj politycy odpowiadali na pytania młodzieży.



Jeden z uczestników zadał pytanie o rozliczenie obecnej władzy po ewentualnym zwycięstwie obecnej opozycji, a także o doprowadzenie do realnego rozdziału Kościoła od państwa.





Nitras o piłowaniu katolików

– Spokojnie, w perspektywie czasu dojdzie do ograniczenia roli Kościoła w państwie. Powiem więcej: uważam, że dojdzie za naszego życia, może nawet w tym pokoleniu do tego, kiedy katolicy w Polsce staną się mniejszością. Staną się realną mniejszością, nie mniejszością, że będzie kogoś innego więcej, ale nie będą większością. I muszą się z tym nauczyć żyć.– mówił Nitras.– Ale dobrze, żeby stało się, to mówiąc uczciwie, w sposób niegwałtowny. Żeby to się stało w sposób racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty, ale na zasadzie: to jest uczciwa kara za to, co się stało, musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego, że jeżeli nie,– dodał poseł PO.

O słowach Sławomira Nirasa rozmawiali w niedzielę w programie TVP Info „Woronicza 17” politycy. Dyskusja dotyczyła też wydarzeń w Szczecinie sprzed kilku dni, gdzie mężczyzna brutalnie zaatakował księdza i zniszczył krzyż w tamtejszym kościele.



Poseł Platformy Obywatelskiej Wojciech Król stawał w obronie Nitrasa i twierdził, że nie należy łączyć ataku na księdza z groźbą polityka Platformy o piłowaniu katolików.





Lichocka: To owoc wielu działań PO

– Jestem zażenowana postawą pana posła (Króla), wobec tego wydarzenia w Szczecinie i tekstów, które przypominają narrację stalinowską wobec Kościoła Katolickiego z lat ‘50. To piłowanie katolików, czy wiele innych wypowiedzi polityków PO, są nacechowane nienawiścią do przedstawicieli Kościoła Katolickiego, to,, oraz Janusza Palikota, którego Tusk wyniósł do miana parlamentarzysty – zareagowała posłanka PiS Joanna Lichocka.Zwracając się do posła PO mówiła, że nie ma on „żadnej autorefleksji”. – To jest kontynuacja szczucia na Kościół. Mówicie, że jesteście katolikami, ale jak jest napaść na księdza, pan nie jest oburzony, pan mówi, że jest wiele chuligańskich zdarzeń i lekceważy to. Pan nie mówi stop tej mowie nienawiści wobec Kościoła, wobec agresji wobec księży – dodała posłanka.

Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba mówił z kolei do posła Króla, że przybrana przez przedstawicieli PO linia obrony posła Nitrasa jest żenująca. – Nitras to poseł, który wymyka się z jakichkolwiek ram polskiego parlamentaryzmu – mówił.





Ozdoba do PO: Powinniście zareagować

– Przypomnę, że ma postepowanie karne ws. naruszenia nietykalności cielesnej nie tylko mężczyzny, ale również pani poseł. To standard, za który już dawno powinniście go wyrzucić. Kopnąć kobietę, to dla mnie się nie mieści w głowie, kogo wy tam macie w PO? Jeszcze ta wypowiedź o podnoszeniu głowy, opiłowaniu, co to jest za język? Wy powinniście natychmiast zareagować – zwracał uwagę Ozdoba.W jego ocenie Donald Tusk wie, że taka narracja jest błędem, ale sam

– Nie wiem, jaki to jest powód, czy tu jest drugie dno. Nie chciałbym w to wchodzić, ponieważ to sfera bardzo delikatna i nie chciałbym nikomu sugerować niepoczytalności, czy jakiś innych problemów związanych z funkcjonowaniem tej osoby – mówił wiceminister.



Mówił też, że Platforma jako największa partia opozycyjna powinna natychmiast odciąć się od słów Nitrasa, zawiesić go i „wyrzucić na zbity ryj z tej partii, bo to przekroczenie jakichkolwiek granic”.



– Zachowajmy poziom parlamentaryzmu, który jest wynikiem pracy parlamentarnej, a nie żulerii i chuligaństwa. Chcecie zakładać obozy dla księży? Jeśli się nie odcinacie od słów posła Nitrasa, znaczy, że dajecie zielone światło na to, co on robi. Dopóki Tusk nie wyjdzie i nie przeprosi za niego, znaczy ze to akceptujecie – zakończył.