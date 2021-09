Bon Turystyczny. Ile razy go wykorzystano w wakacje 2021 roku?

Wykorzystując Polski Bon Turystyczny dokonano płatności na ponad 1,8 mld zł, z czego przeszło miliard wpłynął w okresie wakacji – poinformowało PAP Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Z bonu skorzystało 5,1 mln dzieci.

Jak przekazał resort rozwoju i technologii podsumowując wakacje 2021 r., wielu Polaków zdecydowało się wypoczywać w kraju i zapłacić za to bonem turystycznym.



Polski Bon Turystyczny jest formą pomocy dla polskich rodzin oraz branży turystycznej z powodu skutków epidemii COVID-19. Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – dodatkowy bon wart 500 zł. Świadczeniem zostało objętych ponad 7 mln dzieci.





Wsparcie gospodarki

W ocenie wiceministra rozwoju i technologiiPolski Bon Turystyczny okazał się sukcesem. – Liczba aktywacji i wykorzystania bonu do opłacenia wakacyjnego wypoczynku pozwoliły– powiedział PAP wiceszef MRiT, pełnomocnik Prezesa RM ds. promocji polskiej marki.Zdaniem Guta-Mostowego „pobudzony przez to rozwiązanie trend na turystykę krajową będzie nadal się utrzymywał”. Jak wskazał, Polacy będą aktywnie podróżować także w niższych sezonach i te wakacje będąWedług analizy przekazanej przez resort, pierwszy boom na tegoroczne wyjazdy z bonem przyniosły maj i czerwiec, tuż po zniesieniu obostrzeń w branży turystycznej. – Na koniec czerwca liczba aktywowanych bonówzrealizowanych płatności – wskazano.

Z wypoczynku z Polskim Bonem Turystycznym skorzystało 5,1 mln dzieci

Bonem można płacić do końca marca 2022 r.

Dodano, że zainteresowanie bonem nie słabło przez całe wakacje. „Tylko w ciągu 2 miesięcy liczba aktywacjizrealizowanych za pomocą bonu przyniosło łączniez czego ponad miliard wpłynął tylko w okresie wakacyjnych miesięcy” – czytamy. Z wypoczynku z Polskim Bonem Turystycznym– dodano.Z kolei w bazie podmiotów turystycznych przyjmujących płatności bonem znajduje sięMożliwość wykorzystania Polskiego Bonu TurystycznegoNadal można z niego korzystać, płacąc za atrakcje i jednodniowe wycieczki – również te bez noclegu (pod warunkiem, że w pakiecie znajdują się 2 różne usługi) – tzw. city breaki, wycieczki szkolne, obozy, zielone szkoły czy turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami.Bonem można płacić do końca marca 2022 r. -Resort radzi, by planując kolejne podróże sprawdzić nie tylko listę podmiotów przyjmujących płatności bonem dostępną na stronie Polskiego Bonu Turystycznegoale też mapę podmiotów (certyfikat.pot.gov.pl) wyróżnionych przez Polską Organizację Turystyczną Certyfikatem Dobrych Praktyk, który potwierdza, że ich oferta jest dostosowana do potrzeb turystyki rodzinnej i osób z niepełnosprawnościami, a usługi są świadczone „na najwyższym poziomie i z dbałością o bezpieczeństwo gości i pracowników”.Według POT w ramach działającego od ponad roku Programu PBT wykorzystano