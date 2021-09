Dramat w woj. dolnośląskim. Maszyna rolnicza wciągnęła nastolatka

Niebezpieczny wypadek w jednym z gospodarstw rolniczych pod Oleśnicą (woj. dolnośląskie). Maszyna sortująca wciągnęła 15-letniego chłopca. Na szczęście nie odniósł on poważniejszych obrażeń. Wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do zderzenia doszło w sobotę przed południem. Na miejsce zdarzenia wysłano cztery zastępy Straży Pożarnej i śmigłowiec LPR.



Na szczęście chłopca, którego wciągnęła maszyna, udało się szybko wyciągnąć. Następnie został przetransportowany do szpitala im. T. Marciniaka we Wrocławiu.



15-latek nie odniósł poważniejszych obrażeń. Skończyło się na stłuczeniach na nogach oraz powierzchownych ranach głowy.



