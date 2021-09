Wkrótce zniknie jedna z najsłynniejszych atrakcji Hawajów

Są strome, mają aż 3922 stopnie zrobione ze stali i wiodą przez łańcuch górski Koʻolau na wyspie Oʻahu. Schody do Nieba, nazywane też Drabiną Ha’iku, są jedną z najpopularniejszych atrakcji na Hawajach. Turyści, którzy chcą się na nie wdrapać, powinni się bardzo pospieszyć. Radni Honolulu właśnie zdecydowali bowiem o tym, że Schody do Nieba zostaną rozebrane.

Schody do Nieba zostały zbudowane przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych w latach 40. XX wieku. Służyły one żołnierzom, którzy obsługiwali radiostację stojącą na szczycie Pu’u Keahi a Kahoe. Po zamknięciu radiostacji w 1958 roku, działała tu eksperymentalna stacja systemu radionawigacyjnego Omega, a od 1972 roku z obiektu korzystała Straż Wybrzeża USA.



Z czasem ze schodów zaczęli korzystać też turyści. Nie przeszkadzało im to, że w 1987 roku zostały one zamknięte dla użytku publicznego. Pomimo zakazu wstępu, za złamanie którego groziła wysoka grzywna, wiele osób decydowało się na niebezpieczną wspinaczkę po Drabinie Ha’iku.



W władze Honolulu, tuż obok którego leżą słynne schody, uznały, że zamiast karać łamiących zakaz wspinaczy, lepiej uczynić z tego miejsca atrakcję turystyczną i w 2003 roku zlecili remont obiektu. Renowacja pochłonęła 875 000 dolarów, ale Drabina Haʻiku nie przetrwała długo. W lutym 2015 roku nad wyspą O’ahu przeszła potężna burza, która uszkodziła konstrukcję schodów. Od tego czasu toczył się spór o to, co zrobić z tym obiektem - rozebrać czy raz jeszcze wyremontować i otworzyć dla turystów.





Decyzja o zlikwidowaniu schodów

źródło: pap

Decyzja właśnie zapadła. Rada miejska Honolulu uznała, że Schody do Nieba mają zostać rozebrane, ponieważDecyzję radnych zatwierdził burmistrz miasta, Rick Blangiardi. „Zdajemy sobie sprawę z zainteresowania schodami, jednak nie można ignorować kwestii bezpieczeństwa” stwierdził Blangiardi w oświadczeniu. Dodał też, że na decyzję miało wpływ również to, że turyści wdrapujący się nielegalnie na te schody zakłócają spokój ludzi mieszkających w pobliżu obiektu.Decyzja włodarzy Honolulu oburzyła zwolenników zachowania tej atrakcji, którzy od 2015 opowiadają się za tym, by Schody do Nieba odrestaurować i udostępnić kochającym adrenalinę turystom, a przy okazji dać szansę na zarobek okolicznym mieszkańcom. Ich protesty na niewiele się jednak zdadzą -