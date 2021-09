Zjazd sędziów „Iustitii” w Gdańsku z politykami i KOD-em. „Maski opadły”

W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się w sobotę gala z okazji jubileuszu 31-lecia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Podczas uroczystości, której towarzyszyło wielu polityków, głos zabrała też przedstawicielka Komitetu Obrony Demokracji. – Jesteśmy już połączonymi naczyniami i nikt i nic nie jest w stanie tego zmienić – mówiła.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele środowiska prawniczego, były prezydent Lech Wałęsa, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, była I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, zastępczyni rzecznika praw obywatelskich dr Hanna Machińska, prezes WOŚP Jerzy Owsiak.



– „Iustitia” jest permanentnie zaniepokojona tym, co dzieje się wokół. Politycy zagospodarowali Krajową Radę Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny, stanowiska rzeczników dyscyplinarnych i w dużej mierze Sąd Najwyższy – powiedział prezes stowarzyszenia Krystian Markiewicz. Dodał, że stowarzyszenie nigdy nie weszło w związki z żadną władzą polityczną. Przypomniał, że obowiązkiem sędziów jest walczyć o praworządność.



– „Iustitia” nigdy nie opuści ludzi, których prawa są łamane. Nie jesteśmy obojętni na to, co dzieje się w Turcji, na Białorusi czy w Afganistanie. (...) Mamy ważną, społeczną misję do spełnienia, dlatego „Iustitia” edukuje. Za nami setki spotkań z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi. Wolność i sprawiedliwość jest dla wszystkich, nie dla wybranych, a tam, gdzie te wartości są zagrożone „Iustitia” używa i będzie używać swojego miecza – zaznaczył sędzia.



Markiewicz ocenił, że wolność ludzi w Polsce jest sukcesywnie ograniczana. – Po strefach wolnych od LGBT mogą pojawić się strefy wolne od muzułmanów, Żydów, wegetarian, a może też od sędziów. Już pojawiły się strefy wolne od dziennikarzy. Nie pozwolimy na to. Dopóki istnieją w Polsce niezawiśli sędziowie, dopóty będą oni bronić praw i wolności obywatelskich. To jest nasz obowiązek. W tej walce nie jesteśmy sami. Wiemy, że o wolnych sądach, wolnych wyborach, wolnej Polsce pamiętać będą wolni ludzie – dodał.

Przemówienie wygłosił również były prezydent Lech Wałęsa. – Jesteśmy dzisiaj pomiędzy epokami. Jedna się skończyła, a na horyzoncie jest epoka intelektu, informacji, globalizacji. Ta epoka żąda od nas rozwiązań, które musimy znaleźć. Musimy się zastanowić, na jakim fundamencie powinien być osadzony nowy świat, jakiego wymaga systemu ekonomicznego. Należy też pomyśleć, w jaki sposób poradzić sobie z populizmem i oszustwami polityków – powiedział b. prezydent.



– Jesteście elitą, pomyślcie trochę dalej, odejdźcie od starych i nieskutecznych rozwiązań. Konstytucja jaka jest, taka jest - trzeba ją szanować i bronić jej, ale ona nie pasuje do naszej przyszłości. Trzeba przygotować nową konstytucję. Widzicie, jaki jest dzisiejszy świat, widzie kombinacje, oszustwa. Musicie być mądrzejsi i nie możecie dopuścić do odmiennych interpretacji przepisów – dodał.





Działaczka KOD w obronie sędziów

W Gdańsku partyjny zjazd stowarzyszenia sędziów Iustitia. Pozdrowienia od bratniej organizacji KOD.

Maski opadły. pic.twitter.com/XD1StdgtRA — Przemysław W. Radzik (@ZRDSSP_Radzik) September 18, 2021

Podczas gali głos zabrała też Sława Rafalak, działaczka Komitetu Obrony Demokracji. – Obywatele coraz lepiej poznają sędziów i już nikt im nie wmówi, że są oni jakąś nadzwyczajną kastą. Dziś razem walczymy o praworządną Polskę, nawzajem dodając sobie sił. Kiedy słabniemy patrzymy na was, na waszą heroiczną walkę i na to, co robi wam ta władza i to nakręca nas do dodatkowej walki – powiedziała.Przypomnijmy, autorką pojęcia „nadzwyczajna kasta” jest sędzia NSA i członkini zarządu stowarzyszenia sędziów „Themis”,– mówiła na Kongresie Sędziów Polskich.Rafalak zwracając się do sędziów na obecnych na wiecu mówiła, że „jesteśmy już połączonymi naczyniami i nikt i nic nie jest w stanie tego zmienić”.Do jej słów odniósł się na Twitterze Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław Radzik. „W Gdańsku partyjny zjazd stowarzyszenia sędziów Iustitia. Pozdrowienia od bratniej organizacji KOD. Maski opadły” – czytamy.