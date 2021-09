USA: Tysiące haitańskich migrantów w teksańskim miasteczku

Władze Stanów Zjednoczonych planują przeprowadzić szeroką akcję wydalenia haitańskich migrantów, którzy od piątku masowo przybyli do przygranicznego miasta Del Rio w Teksasie – poinformował Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA (DHS).

Zobacz także: Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo



Departament podał, że w celu przygotowania do tej operacji przeniósł ok. 2 tysiące Haitańczyków do innych miejsc. Od poniedziałku rano akcję będzie nadzorować ok. 400 agentów i oficerów służb, a rząd gotów jest wysłać na miejsce większą ilość funkcjonariuszy, jeśli zajdzie taka potrzeba.



Według lokalnych władz w ostatnich dniach do Del Rio, 35-tysięcznego miasta położonego ok. 230 km na zachód od San Diego, przybyło ok. 14 tys. migrantów. Miejscowi urzędnicy alarmują, że w mieście nie ma warunków, aby przyjąć tak duży napływ ludzi.



Jak mówili mieszkańcy miasta, migranci rozbijali namioty na ulicach i budowali prowizoryczne schronienia z gigantycznej trzciny zwanej Carrizo. Wielu kąpało się i prało w rzece odzież.



DHS planuje od niedzieli uruchomić specjalne połączenia lotnicze z Haiti, którymi odsyłani będą migranci. Codziennie ma latać od pięciu do ośmiu samolotów, ale szczegóły tej operacji będą podane dopiero po ustosunkowaniu się do tych planów rządu Haiti.



Zobacz także: Pożary w Kalifornii. Strażacy chcą uratować sekwoje





BREAKING: I am absolutely stunned by what I’m witnessing right now. We are on a boat in the Rio Grande near the Del Rio international bridge and we are watching as masses of hundreds of migrants walk across the river from Mexico and stream into the US illegally. @FoxNews pic.twitter.com/xXE4pDkpIe — Bill Melugin (@BillFOXLA) September 18, 2021

źródło: pap

Służby graniczne poinformowały, że z powodu napływu migrantów tymczasowo zamknęły przejście graniczne w Del Rio i przekierowały ruch do Przełęczy Orła, 92 km na wschód.Haitańczycy masowo migrują do USA z Ameryki Południowej od kilku lat,. Do celu próbują dostać się pieszo, autobusami, samochodami, nierzadko przedzierając się przez dżunglę panamską.Wprowadzony w marcu 2020 r. w USA nakaz natychmiastowego wydalenia migrantów bez zapewnienia im możliwości ubiegania się o azyl, związany z pandemią, pozostaje w mocy. Z tego obowiązku zwolnione są dzieci podróżujące bez opieki oraz niektóre rodziny.