Dziś Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny

O godz. 11:30 z warszawskiego placu Zamkowego wyruszy Narodowy Marsz Życia i Rodziny. Według organizatorów to święto życia, a także okazja do zamanifestowania przywiązania do wartości, jakimi są małżeństwo i rodzina.

Zobacz także: Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo



Hasło tegorocznego marszu: „Tato – bądź, prowadź, chroń” przypomina, jak ważna jest rola ojca dla przyszłości i bezpieczeństwa rodziny – podkreśla rycerz świętego Jana Pawła II Krzysztof Wąsowski.



Jego zdaniem ojcostwo jest istotą mężczyzny, jest obecnością w życiu rodziny, żony i dzieci, by je prowadzić do zbawienia i chronić przed niebezpieczeństwami.



Jak wskazują organizatorzy z Centrum Życia i Rodziny, hasło marszu koresponduje z obchodzonym w Kościele katolickim Rokiem świętego Józefa.



Marsz przejdzie z placu Zamkowego Traktem Królewskim do bazyliki Świętego Krzyża, gdzie o 13:00 zostanie odprawiona msza święta, której będzie przewodniczył ksiądz Dominik Chmielewski.