USA: Crew Dragon z astronautami-amatorami powróciła bezpiecznie z orbity okołoziemskiej

Czteroosobowy zespół Inspiration 4, pierwszej cywilnej misji na orbitę okołoziemską, powrócił bezpiecznie w sobotę na Ziemię, lądując na Atlantyku nieopodal wybrzeża Florydy po trzech dniach spędzonych w kosmosie.

Należąca do firmy SpaceX kapsuła Crew Dragon, na pokładzie której podróżowali nowi astronauci, wylądowała na wodach oceanu o 1:07 czasu polskiego, niemal dokładnie po trzydniowej podróży.



„Witajcie na Ziemi. Wasza misja pokazała, że przestrzeń kosmiczna jest dla wszystkich” – oznajmił kontroler lotu SpaceX, witając czwórkę nowych astronautów.



„To był kawał dobrej jazdy” – odpowiedział szef misji, miliarder i pilot-kaskader Jared Isaacman.



Isaacman ufundował trzydniową misję i wykupił miejsca na pokładzie trojgu pozostałym członkom, lekarce Hayley Arceneaux, geolożce Sian Proctor, oraz informatykowi Chrisowi Sembroskiemu.



Według magazynu Time, wydał na to 200 mln dolarów. Był to pierwszy lot na orbitę bez udziału zawodowych astronautów z NASA czy innych agencji kosmicznych. Deklarowanym przez Isaacmana celem było zebranie od darczyńców 200 mln dolarów na badania szpitala St. Jude Children's Research Hospital w Memphis w stanie Tennessee. Placówka zajmuje się m.in. badaniami ws. leczenia raka u dzieci.



Kosmiczna podróż miliarderów

Crew of @Inspiration4x - first all-civilian human spaceflight to orbit - returns to Earth pic.twitter.com/pnjkDjnkAw — SpaceX (@SpaceX) September 18, 2021

Podczas trzydniowej podróży, członkowie misji. Okrążyli Ziemię kilkadziesiąt razy.Inspiration 4 jest debiutem SpaceX w dziedzinie turystyki kosmicznej i trzecią już w tym roku – po Virgin Galactic i Blue Origin – podróżą w kosmos miliarderów. Wykupione już zostały kolejne loty.Ambicje SpaceX sięgają jeszcze dalej – Elon Musk chce w ciągu najbliższych lat wysłać prywatny lot w orbitę wokół Księżyca. Do tego potrzebne będzie ukończenie prac nad statkiem Starship , który docelowo ma służyć też w załogowych lotach na Marsa.Poza SpaceX, w tym roku planowane są dwa inne prywatne loty na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) – w październiku poleci tam rosyjska ekipa mająca nakręcić film fabularny, a w grudniu za pomocą rakiety Sojuz wyruszy japoński miliarder Yusaku Maezawa.