Prawie pół tysiąca Belgów i ich współpracowników czeka na ewakuację z Afganistanu

Prawie 500 Belgów i ich współpracowników wciąż czeka na ewakuację z Afganistanu po przejęciu władzy przez talibów. Poinformowało o tym belgijskie ministerstwo spraw zagranicznych.

W ostatnim tygodniu sierpnia władze w Brukseli zorganizowały w sumie 23 loty i ewakuowały ponad 1400 osób. Akcja sprowadzania ludzi z Afganistanu do Belgii zakończyła się 26 sierpnia.



Szef belgijskiego rządu Alexander De Croo tłumaczył to zagrożeniem terrorystycznym i podkreślał, że władze nie mogły dłużej narażać życia swoich żołnierzy i dyplomatów.



Opuścili oni Kabul jeszcze przed zamachem terrorystycznym w pobliżu lotniska. Początkowo mówiono o 150 osobach, które były na liście do ewakuacji, ale belgijski rząd nie zdążył im pomóc.



Teraz MSZ Belgii poinformowało, że na wylot z Afganistanu czeka jeszcze prawie pół tysiąca osób.