Niemcy: Zamieszki w Lipsku. Lewicowi ekstremiści zaatakowali m.in. budynek policji

Tysiące ludzi wyszło w sobotę na ulice Lipska pod hasłem "Wszyscy jesteśmy LinX". Domagali się m.in. uwolnienia Liny E., podejrzanej o akty przemocy lewicowej ekstremistki. Demonstranci zaatakowali m.in. budynek policji. Po oficjalnym zakończeniu manifestacji ustawiono barykady i podpalono je.

Według policji w demonstracji wzięło udział do 3,5 tys. Osób. Powodem manifestacji był proces studentki Liny E. i trzech mężczyzn, którzy są oskarżeni przez prokuratora federalnego o utworzenie organizacji przestępczej i brutalne ataki na działaczy prawicowych.



Demonstrację zabezpieczał duży kontyngent policji. Do akcji wkroczyli funkcjonariusze z Saksonii, Dolnej Saksonii, Saksonii-Anhalt i Turyngii oraz policja federalna. Nad miastem krążył helikopter, kilka armatek wodnych było w pogotowiu – pisze dziennik „Welt”.



Demonstracja początkowo przebiegała w dużej mierze pokojowo. Marsz przeszedł z centrum miasta do południowej części Lipska. Później jednak wybuchły zamieszki. Budynek komendy policji w Lipsku został obrzucony butelkami po piwie i petardami.





Leipzig'de "Hepimiz LinX'iz" sloganıyla 3500'e yakın kişinin katıldığı anti-faşist gösteride şiddet sahneleri yaşandı. Yüzleri kapalı göstericiler taş atıp, barikatları yaktılar .

(Video alıntı) pic.twitter.com/ogNrffaEkQ — Tuğra_1453 (@__Sancak__1453) September 18, 2021

źródło: pap

. Pojedynczy demonstranci rzucali w okna kamieniami brukowymi na trasie przemarszu w południowej części Lipska.Po oficjalnym zakończeniu demonstracji w dzielnicy Connewitz. „Zakapturzone osoby wyciągnęły na ulicę drewniane palety, znaki drogowe i kosze na śmieci i podpaliły je” – pisze dziennik. Policja użyła armatek wodnych.