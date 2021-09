Piętnastolatek grał 20 godzin na dobę. Trafił do szpitala na odwyk

Piętnastoletni chłopiec został umieszczony na dwa miesiące w szpitalu w Castellon w Hiszpanii ze względu na silne uzależnienie od gry komputerowej. To pierwszy na świecie odnotowany przypadek tak silnego uzależnienia od gier, że wymagana była hospitalizacja – poinformowała agencja EFE.

Według psychiatry Matiasa Reala odpowiedzialnego za realizację programu dotyczącego zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szpitalu w Castellon, chłopiec grał w „Fortnite” przez 20 godzin dziennie i wykazywał zachowania podobne do uzależnienia do alkoholu i narkotyków. – Wszystko obracało się wokół wyzwań gry, tego, co jest na ekranie, co dalej trzeba zrobić, ta gra zdominowała jego życie – powiedział.



Chłopiec całkowicie odizolował się od otoczenia, przestał chodzić do szkoły, chociaż wcześniej był bardzo dobrym uczniem, odrzucał wszelkie interakcje społeczne, był ciągle rozdrażniony, zaniedbywał higienę osobistą i nie odżywiał się regularnie. Jak w przypadku każdego nałogu, wykazywał narastające trudności w kontrolowaniu związanych z nim zachowań. W końcu rodzina zdecydowała się poszukać pomocy u lekarzy.

#wieszwiecej Polub nas

Uzależnił się po śmierci matki

źródło: pap

Kiedy terapia psychologiczna w celu ograniczenia godzin grania nie dała rezultatu, lekarz zdecydował o całkowitym wykluczeniu gry z życia chłopca, „jak od alkoholika oddala się butelkę”. Młody człowiek został hospitalizowany. Jak podkreślił psychiatra,Matias Real ujawnił prawdziwą przyczynę leżącą u podłoża uzależnienia u chłopca – była nią śmierć matki po dwóch latach walki z rakiem. Gra komputerowa pozwalała dziecku na oddalenie się od traumatycznych przeżyć, na znieczulenie emocjonalne, na polepszenie samopoczucia. – Uzależnienie od gier komputerowych może działać jako regulator lęku wewnętrznego – powiedział psychiatra.Matias Real zaapelował do rodziców, aby ograniczali czas przebywania przed komputerem dzieci i młodzieży, a nawet wykluczyli z jego użytkowania najmłodszych. – Chodzi o ich rozwój – powiedział.Międzynarodowa Organizacja Zdrowia uznała w 2019 r. uzależnienie od gier komputerowych za zaburzenie psychiczne.