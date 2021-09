Morawiecki o rekompensatach: Czekam na szybką reakcję Senatu

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w sobotę, że czeka na szybką reakcję Senatu ws. ustawy dotyczącej rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. Zapewnił, że środki w budżecie państwa są gotowe na realizację odszkodowań.

– Sejm zareagował błyskawicznie – mówił w sobotę na konferencji prasowej premier, dziękując za to posłom. – Zaraz potem, jak Senat zadecyduje o odszkodowaniach, ustawa wraca do Sejmu i chciałbym, żeby w maksymalnie szybkim terminie została przegłosowana – dodał.



– Mam nadzieję, że to jest kwestia paru tygodni a nie paru miesięcy – powiedział Morawiecki. Zapewnił, że środki w budżecie państwa są gotowe na realizację odszkodowań.





Ustawa w sprawie rekompensaty

Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczychUprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy – czerwca, lipca i sierpnia.

Za ustawą w sprawie rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym głosowało 445 posłów, nikt nie zagłosował przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.



Ustawa zakłada, że rekompensaty będą przysługiwać podmiotom świadczącym usługi lub prowadzącym działalność na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego.



Stan wyjątkowy został wprowadzony 2 września na 30 dni mocą rozporządzenia prezydenta RP w związku z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy. Stanem wyjątkowym są objęte 183 miejscowości w pasie o szerokości 3 km od granicy z Białorusią w części województw podlaskiego i lubelskiego.