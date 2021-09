Wałęsa broni skandalicznych słów Brauna. A przy okazji popełnia błąd ortograficzny

Podczas czwartkowego posiedzenia Grzegorz Braun zwrócił się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego słowami „będziesz wisiał”. Poseł Konfederacji znalazł niespodziewanego sojusznika w osobie... Lecha Wałęsy.

– Będziesz pan wisiał – krzyczał z mównicy sejmowej lider Konfederacji Grzegorz Braun wskazując ręką na ministra Adama Niedzielskiego. Sprawą już zajęła się prokuratura.



Do tego prezydium sejmu zdecydowało o nałożeniu możliwie najwyższej kary finansowej dla posła. Ile Braun straci pieniędzy? O tym pisaliśmy TUTAJ.



Niespodziewanie posła Konfederacji wziął w obronę Lech Wałęsą. „Będziesz wisiał! I ja urzyłem tego zwrotu, nawet urzyłem na sali sądowej” – miał napisać Lech Wałęsa, popełniając błąd ortograficzny w słowie używać.



Później Wałęsą próbował wytłumaczyć, że użyte przez Brauna słowa wcale nie są groźbą. Nawiązał przy tym do tego, że w podobny sposób zwrócił się do historyka Sławomira Cenckiewicza.



„W interpretacji intelektualistów to ohyda. Dla praktyków, takich jak ja, to jest stwierdzenie, że będziesz rozliczony, że odpowiesz bezwzględnie i poniesiesz bezwzględną karę. To nie jest zachęta do linczu, czy fizycznego znęcania się” – miał argumentować Wałęsa.



„Nie bronię tego posła, ale tak to wygląda” – dodaje.

Wałęsa murem za @GrzegorzBraun_. Do czego to doszło?! �� pic.twitter.com/xonxs1Qb2l — Jakub Kulesza (@Kulesza_pl) September 18, 2021

Po kilkudziesięciu minutach wpis miał zniknąć z facebookowego konta Wałęsy.Słowa prezydenta zdziwiły nawet partyjnego kolegę Brauna. „Wałęsa murem za Braunem. Do czego to doszło?” – napisał na Twitterze Jakub Kulesza.Braun jest autorem wielu filmów dokumentalnych. W jednym z nich pokazywał związki Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL.