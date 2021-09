Protestujący ogłosili zawieszenie działalności „białego miasteczka”

W związku z tragedią, która poruszyła nas wszystkich, podjęliśmy decyzję o tym, że do niedzieli wieczór zawieszamy działalność „białego miasteczka” przed KPRM – poinformował w sobotę wieczorem komitet protestacyjno-strajkowy pracowników ochrony zdrowia. Polska Agencja Prasowa dotarła do zdjęcia listu mężczyzny, który w sobotę dokonał samookaleczenia. W odręcznie napisanym liście mężczyzna stwierdza: „Oddałem życie jako protest przeciwko strajkowi służby zdrowia (bo jest polityczny przeciw Polsce PiS)!”.

W sobotę przed południem podczas konferencji prasowej komitetu protestacyjno-strajkowego w Warszawie, na terenie „białego miasteczka” przy Al. Ujazdowskich, doszło do tragedii. Samookaleczenia – według wstępnych ustaleń policji – dokonał mężczyzna w wieku około 70 lat.



Komitet protestacyjno-strajkowy informował początkowo w oświadczeniu, że mężczyźnie udzielono natychmiastowej pomocy i trafił do szpitala, a w związku z zaistniałą sytuacją zdecydowano o zrezygnowaniu z sobotnich wydarzeń. Podkomisarz Rafał Retmaniak z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji podawał, że mężczyzna z obrażeniami twarzy został przewieziony do szpitala i zmarł w związku z poniesionymi obrażeniami.

