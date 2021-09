Adwokat kpi z katolików i obraża innego sędziego

Prezesa sądu i członka KRS Jarosława Dudzicza nazywa „indywiduum”, w plasterku boczku widzi Matkę Boską, a beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego to dla niego okazja do żenujących żartów. Oto tylko niektóre z wpisów adwokata Dariusza Golińskiego.

Goliński do soboty (sam zrezygnował z funkcji) pełnił stanowisko wicedyrektora Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, w przeszłości był delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury. Zasiada w komisji egzaminacyjnej ds. etyki zawodowej.



Adwokat jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Na Twitterze nie ukrywa swoich politycznych poglądów i sympatii dla Platformy Obywatelskiej.



Nie szczędzi także obraźliwych sformułowań pod adresem innych. Komentując wpis sędzi Olimpii Barańskiej-Maluszek o Jarosławiem Dudziczu, napisał: „Nie dziwię się ,że nikt nie chce przy jednym stole siedzieć z takim indywiduum”.



Z lubością wyśmiewa także chrześcijaństwo. Tak było, gdy komentował zdjęcie... plasterka boczku, dopatrując się w nim wizerunku Matki Boskiej.



W jednym z wpisów odniósł się także do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. „Czytałem, że relikwią jest pismo błogosławionego, gdyż nie zdążyli jeszcze dorwać się do zwłok”.

Dzisiejsze przedpołudnie sponsoruje mec. @GolinskiDariusz. Wykładowca i członek komisji egzaminacyjnej ds. etyki adwokackiej, delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury oraz Pełnomocnik Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ds. legislacji. pic.twitter.com/jHOdcH7jOq — Emilia Kamińska (@EmiliaKaminska) September 18, 2021

